Xbox Game Pass ze świetną ofertą i 6 premierami w pierwszej połowie listopada

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z Xbox Game Pass zniknęły wczoraj kolejne produkcje. Na szczęście abonenci Microsoftu mogą spać spokojnie, ponieważ w tym miesiącu nie zabraknie interesujących nowości, co potwierdza przedstawiona przez amerykańską firmę lista gier, które wzbogacą wspomnianą usługę w pierwszej połowie listopada. Trzeba przyznać, że oferta prezentuje się naprawdę solidnie, ponieważ subskrybenci giganta z Redmond będą mieli okazję w najbliższym czasie zapoznać się z aż sześcioma premierowymi tytułami.



Okazuje się, że już za tydzień – 8 listopada – na konsolach Xbox zadebiutuje Return to Monkey Island, które tego samego dnia wzbogaci również bibliotekę Xbox i PC Game Pass. W następny wtorek abonenci amerykańskiej firmy będą mieli okazję zapoznać się również z Football Manager 2023.



Natomiast dwa dni później – 10 listopada – w usłudze amerykańskiej firmy pojawi się także konsolowa wersja Vampire Survivors. To jednak nie koniec atrakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 15 listopada do sprzedaży oraz do usługi Xbox Game Pass trafi Pentiment, czyli nowa gra przygodowa od studia Obsidian Entertainment.



15 listopada na rynku oraz w abonamencie Microsoftu pojawi się również Sommerville – platformowa gra akcji opracowana przez niezależne studio Jumpship, które zostało założone przez jednego ze współautorów popularnych Inside i Limbo. Pełną listę gier, które wzbogacą usługę Xbox Game Pass w pierwszej połowie listopada, znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na pierwszą połowę listopada 2022:

The Legend of Tianding (konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: już dostępne ;

(konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: ; The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) – data dodania: już dostępne ;

(PC) – data dodania: ; The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – data dodania: już dostępne ;

(PC) – data dodania: ; Ghost Song (konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: 3 listopada;

(konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: Football Manager 2023 (PC) – data dodania: 8 listopada ;

(PC) – data dodania: ; Football Manager 2023 Console (konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: 8 listopada ;

(konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: ; Return to Monkey Island (konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: 8 listopada ;

(konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: ; Vampire Survivors (konsole Xbox) – data dodania: 10 listopada ;

(konsole Xbox) – data dodania: ; Somerville (konsole Xbox, PC) – data dodania: 15 listopada ;

(konsole Xbox, PC) – data dodania: ; Pentiment (konsole Xbox, PC, chmura) – data dodania: 15 listopada.