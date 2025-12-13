Amazon Prime zdrożeje w Polsce. Pierwsza podwyżka usługi w naszym kraju

Polscy użytkownicy usługi Amazon Prime muszą przygotować się na wyższe opłaty, prawdopodobnie od nowego roku. Z informacji publikowanych bezpośrednio przez Amazona wynika, że abonament w Polsce wkrótce zdrożeje, która oznacza pierwszą podwyżkę ceny tej usługi w naszym kraju.

Amazon Prime zdrożeje w Polsce? To prawdopodobnie ostatni moment na kupienie usługi w starej cenie

Miesięczny dostęp do Amazon Prime ma wzrosnąć z 10,99 zł do 15,50 zł, natomiast roczna subskrypcja podskoczy z 49 zł do 69 zł. Chociaż oznacza to procentowo spory wzrost ceny, to wciąż miesięczny, a tym bardziej roczny koszt abonamentu jest niezwykle konkurencyjny względem cen innych platform streamingowych. Tym bardziej że Amazon Prime oferuje również katalog gier w ramach Amazon Luna, a także darmowe dostawy po zakupie w sklepie Amazona.