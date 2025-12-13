Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon Prime zdrożeje w Polsce. Pierwsza podwyżka usługi w naszym kraju

Radosław Krajewski
2025/12/13 13:30
0
0

Cena nadal będzie konkurencyjna względem innych platform.

Polscy użytkownicy usługi Amazon Prime muszą przygotować się na wyższe opłaty, prawdopodobnie od nowego roku. Z informacji publikowanych bezpośrednio przez Amazona wynika, że abonament w Polsce wkrótce zdrożeje, która oznacza pierwszą podwyżkę ceny tej usługi w naszym kraju.

Amazon Prime Video
Amazon Prime Video

Amazon Prime zdrożeje w Polsce? To prawdopodobnie ostatni moment na kupienie usługi w starej cenie

Miesięczny dostęp do Amazon Prime ma wzrosnąć z 10,99 zł do 15,50 zł, natomiast roczna subskrypcja podskoczy z 49 zł do 69 zł. Chociaż oznacza to procentowo spory wzrost ceny, to wciąż miesięczny, a tym bardziej roczny koszt abonamentu jest niezwykle konkurencyjny względem cen innych platform streamingowych. Tym bardziej że Amazon Prime oferuje również katalog gier w ramach Amazon Luna, a także darmowe dostawy po zakupie w sklepie Amazona.

GramTV przedstawia:

Na ten moment informacja o nowych cenach pojawia się u tych użytkowników, którzy chcą wypróbować 30-dniowy bezpłatny okres próby. Jednak po jego zakończeniu będą obowiązywać już nowe ceny, a więc prawdopodobnie od nowego roku. Jednak Amazon nie poinformował jeszcze o zmianach cen subskrypcji dotychczasowych użytkowników.

Dla widzów i graczy może to być ostatni moment, aby wykupić abonament w obecnej cenie. Szczególnie że roczny koszt abonamentu wypada niezwykle korzystnie.

Amazon Prime
Amazon Prime
Źródło:https://www.pepper.pl/dyskusji/mozliwa-podwyzka-ceny-amazona-prime-korzystajcie-poki-jest-nizsza-cena-1182135

Tagi:

Popkultura
cena
Amazon
abonament
usługa
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Prime Video
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
podwyżka cen
podwyżki
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112