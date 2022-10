Xbox Game Pass straci 8 gier z końcem października. Microsoft ujawnia listę

Zgodnie z zapowiedziami biblioteka Xbox Game Pass została dziś wzbogacona o A Plague Tale: Requiem. Tymczasem na oficjalnej stronie usługi amerykańskiej firmy w zakładce „Znikające wkrótce” pojawiły się kolejne produkcje, które znikną wkrótce z oferty. Okazuje się, że wraz z końcem bieżącego miesiąca abonenci Microsoftu stracą dostęp do aż 8 gier. Wśród tytułów zaplanowanych do usunięcia nie brakuje interesujących pozycji.



Dużą stratą dla Xbox Game Pass będzie z pewnością usunięcie takich tytułów jak The Forgotten City oraz Sniper Elite 4. Pierwsza z wymienionych produkcji skradła bowiem serca graczy oraz recenzentów i niewątpliwie jest to pozycja, obok której nie warto przechodzić obojętnie. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto poświęcić na nią swój czas, to serdecznie zapraszamy do lektury: Recenzja The Forgotten City. Tajemnica goni zagadkę.



Zniknięcie drugiego z wymienionych tytułów będzie z pewnością nieco mniej bolesne, ponieważ od maja abonenci Microsoftu mogą cieszyć się najnowszą odsłoną popularnej serii, czyli Sniper Elite 5. Subskrybenci Xbox Game Pass mają również ostatnią szansę na zapoznanie się z takimi tytułami jak Backbone czy Project Wingman. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z końcem bieżącego miesiąca znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (październik 2022):