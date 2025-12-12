Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 90%

Święta już za rogiem, a to oznacza, że również na graczy czekają świąteczne wyprzedaże. Epic Games Store wystartował już z ofertą, w ramach której możemy zaoszczędzić na grach nawet do 90%. To świetny moment, by sprezentować komuś ulubiony tytuł, lub uzupełnić własną, cyfrową bibliotekę gier na PC.

Wyprzedaż gier na PC. Świąteczne promocje w Epic Games Store

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości w świecie gier. Epic Games Store wystartował bowiem ze świąteczną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty: