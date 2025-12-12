Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 90%

Święta już za rogiem, a to oznacza, że również na graczy czekają świąteczne wyprzedaże. Epic Games Store wystartował już z ofertą, w ramach której możemy zaoszczędzić na grach nawet do 90%. To świetny moment, by sprezentować komuś ulubiony tytuł, lub uzupełnić własną, cyfrową bibliotekę gier na PC.
Wyprzedaż gier na PC. Świąteczne promocje w Epic Games Store
Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości w świecie gier. Epic Games Store wystartował bowiem ze świąteczną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
- EA SPORTS FC 26 Edycja Standardowa – 119,96 zł (zamiast 299,90 zł)
- Grand Theft Auto V Enhanced – 64,50 zł (zamiast 129 zł)
- Battlefield 6 – 209,93 zł (zamiast 299,90 zł)
- Dying Light: The Beast – 183,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Alan Wake 2 – 64,49 zł (zamiast 214,99 zł)
- Alan Wake Remastered – 14,99 zł (zamiast 99,99 zł)
- Cronos: The New Dawn – 172,49 zł (zamiast 229,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 29,80 zł (zamiast 149 zł)
- ARC Raiders – 123,99 zł (zamiast 154,99 zł)
- Borderlands 4 – 239,20 zł (zamiast 299 zł)
- Cyberpunk 2077 – 69,65 zł (zamiast 199 zł)
- Marvel's Spider-Man Remastered – 103,60 zł (zamiast 259 zł)
- Marvel's Spider-Man 2 – 207,20 zł (zamiast 259 zł)
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- Riders Republic – 15,99 zł (zamiast 159,90 zł)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT – 155,40 zł (zamiast 259 zł)
- God of War – 87,60 zł (zamiast 219 zł)
- Sid Meier's Civilization VI – 25,79 zł (zamiast 257,90 zł)
- Sid Meier's Civilization VII – 194,35 zł (zamiast 299 zł)
- F1 25 – 134,95 zł (zamiast 269,90 zł)
- Jurassic World Evolution 3 – 219,99 zł (zamiast 274,99 zł)
- Among Us – 10,20 zł (zamiast 17 zł)
- Silent Hill 2 – 149,50 zł (zamiast 299 zł)
- The Alters – 90,75 zł (zamiast 121 zł)
- Assassin's Creed Shadows – 144,95 zł (zamiast 289,90 zł)
- Assassin's Creed Mirage – 59,97 zł (zamiast 199,90 zł)
- Assassin's Creed Valhalla – 25 zł (zamiast 250 zł)
- Assassin's Creed Origins – 24,99 zł (zamiast 249,90 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II – 152,11 zł (zamiast 253,52 zł)
- Ready or Not – 125,40 zł (zamiast 209 zł)
- Mortal Kombat 1 – 42 zł (zamiast 210 zł)
- Manor Lords – 97,49 zł (zamiast 149,99 zł)
- WRC 9 — Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA – 10,79 zł (zamiast 107,99 zł)
- RoboCop: Rogue City – 74 zł (zamiast 185 zł)
- Ghost Recon Breakpoint – 24,99 zł (zamiast 249,90 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
