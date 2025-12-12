Zaloguj się lub Zarejestruj

Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC taniej nawet o 90%

Patrycja Pietrowska
2025/12/12 12:30
Epic Games Store wystartował ze świąteczną wyprzedażą gier na PC.

Święta już za rogiem, a to oznacza, że również na graczy czekają świąteczne wyprzedaże. Epic Games Store wystartował już z ofertą, w ramach której możemy zaoszczędzić na grach nawet do 90%. To świetny moment, by sprezentować komuś ulubiony tytuł, lub uzupełnić własną, cyfrową bibliotekę gier na PC.

Gry na PC – Epic Games Store
Gry na PC – Epic Games Store

Wyprzedaż gier na PC. Świąteczne promocje w Epic Games Store

Pojawiła się świetna okazja, by nadrobić zaległości w świecie gier. Epic Games Store wystartował bowiem ze świąteczną wyprzedażą, która pozwala zaoszczędzić na grach na PC nawet do 90%. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/sales-and-specials/holiday-sale

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

