Jeszcze jedna darmowa gra na Steam. Prezent mało świąteczny, ale i tak warto odebrać

Obrodziło w darmowe gry na komputery osobiste. Oprócz kolejnej darmówki od Epic Games Store oraz gry za darmo na Steam, o której informowaliśmy niedawno, na platformie Valve pojawił się jeszcze jeden prezent. Przez kilka najbliższych dni do swojego konta na Steam można przypisać Just Ignore Them. To przygodowa gra będąca horrorem, więc oferta wydaje się nieco spóźniona, gdyż bardziej pasowałaby na Halloween niż zbliżające się święta. Jakby nie było to kolejna darmowa gra do cyfrowej kolekcji, więc i tak warto ją odebrać.

Just Ignore Them to gra typu point and click, będąca przygodowym horrorem, który jest zmieniany przez historię. Zawiera wiele różnych linii czasu, które gracz może kontrolować ważnymi wyborami. Mimo to, nie zmienia się główna fabuła (To dlatego, by móc stworzyć ewentualny sequel). Gra zajmuje najwyżej parę godzin (dla nowych graczy), ale również zależy od paru wyborów podejmowanych w czasie gry.

Twoim zadaniem jest odkryć tajemnicę inwazji potworów.

Jedna noc może wyglądać jak wielki ciąg cierpienia, bólu i przerażenia dla dziecka…

Historia zaczyna się, gdy mały chłopiec w wieku ośmiu lat jest prześladowany przez potwory, które żyją w jego domu. Żyje on z mamą, która pracuje z domu, więc może się nim zająć. Będziesz miał przebłyski dotyczące przyszłości, która może być zmieniana przez różne wybory, wpływające na zakończenie gry. Fabuła bardziej przypomina scenariusz filmu niż grę – czytamy w oficjalnym opisie gry.