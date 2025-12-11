Jeden z twórców Cyberpunka 2077 wydał własną grę. RPG z elementami strategii niestety nie zachwycił

Debiut The End of History w Steam Early Access okazał się chłodny. Gra, która łączy strategię z elementami RPG i próbuje symulować życie w krainie fantasy, budzi spore zainteresowanie, ale jednocześnie zbiera mieszane recenzje. Za projekt odpowiada Hiroshi „Tatamibeya” Sakakibara, twórca wcześniej związany m.in. z Cyberpunkiem 2077.

The End of History – ambitny pomysł, trudny start

Produkcja ukazała się wyłącznie na PC, a na Steamie kosztuje 116,82 zł w premierowej promocji (10% taniej). Wczesny dostęp potrwa co najmniej kilka miesięcy, a gra nie posiada jeszcze polskiej wersji językowej. Sama koncepcja – otwarta symulacja życia w świecie fantasy w formie strategicznego RPG – została przyjęta z zainteresowaniem.