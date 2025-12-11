Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z twórców Cyberpunka 2077 wydał własną grę. RPG z elementami strategii niestety nie zachwycił

Mikołaj Berlik
2025/12/11 16:00
0
0

Strategiczne RPG Hiroshiego „Tatamibeya” Sakakibary zalicza przeciętny debiut, choć gracze widzą w nim potencjał.

Debiut The End of History w Steam Early Access okazał się chłodny. Gra, która łączy strategię z elementami RPG i próbuje symulować życie w krainie fantasy, budzi spore zainteresowanie, ale jednocześnie zbiera mieszane recenzje. Za projekt odpowiada Hiroshi „Tatamibeya” Sakakibara, twórca wcześniej związany m.in. z Cyberpunkiem 2077.

The End of History
The End of History

The End of History – ambitny pomysł, trudny start

Produkcja ukazała się wyłącznie na PC, a na Steamie kosztuje 116,82 zł w premierowej promocji (10% taniej). Wczesny dostęp potrwa co najmniej kilka miesięcy, a gra nie posiada jeszcze polskiej wersji językowej. Sama koncepcja – otwarta symulacja życia w świecie fantasy w formie strategicznego RPG – została przyjęta z zainteresowaniem.

W recenzjach chwalona jest swoboda działań, klimat oraz oryginalnie zaprojektowane realia. Gracze doceniają również skalę projektu, zwłaszcza że tworzy go jedna osoba. Problemy pojawiają się jednak przy wykonaniu: wskazywane są błędy techniczne, uproszczona walka przypominająca auto battlera oraz niedopracowane mechanizmy, które odbierają część satysfakcji.

GramTV przedstawia:

Obecnie tylko 58% recenzji na Steamie jest pozytywnych, co przekłada się na ogólną ocenę „mieszaną”. W wielu opiniach powtarza się jednak stwierdzenie, że gra ma duży potencjał — wymaga jedynie solidnego dopracowania. Twórca zapowiedział, że priorytetem będą poprawki balansu, interfejsu, jakości użytkowania oraz rozwiązywanie błędów.

Mimo mieszanych opinii zainteresowanie The End of History jest zauważalne. Podczas dnia premiery rekord aktywności wyniósł 1165 graczy jednocześnie, co w przypadku jednoosobowego projektu jest wynikiem godnym uwagi.

Tagi:

News
PC
Steam
premiera
oceny
RPG
strategia
liczba graczy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112