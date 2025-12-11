Jeden z twórców Cyberpunka 2077 wydał własną grę. RPG z elementami strategii niestety nie zachwycił

Strategiczne RPG Hiroshiego „Tatamibeya” Sakakibary zalicza przeciętny debiut, choć gracze widzą w nim potencjał.
Debiut The End of History w Steam Early Access okazał się chłodny. Gra, która łączy strategię z elementami RPG i próbuje symulować życie w krainie fantasy, budzi spore zainteresowanie, ale jednocześnie zbiera mieszane recenzje. Za projekt odpowiada Hiroshi „Tatamibeya” Sakakibara, twórca wcześniej związany m.in. z Cyberpunkiem 2077.
The End of History – ambitny pomysł, trudny start
Produkcja ukazała się wyłącznie na PC, a na Steamie kosztuje 116,82 zł w premierowej promocji (10% taniej). Wczesny dostęp potrwa co najmniej kilka miesięcy, a gra nie posiada jeszcze polskiej wersji językowej. Sama koncepcja – otwarta symulacja życia w świecie fantasy w formie strategicznego RPG – została przyjęta z zainteresowaniem.
W recenzjach chwalona jest swoboda działań, klimat oraz oryginalnie zaprojektowane realia. Gracze doceniają również skalę projektu, zwłaszcza że tworzy go jedna osoba. Problemy pojawiają się jednak przy wykonaniu: wskazywane są błędy techniczne, uproszczona walka przypominająca auto battlera oraz niedopracowane mechanizmy, które odbierają część satysfakcji.
GramTV przedstawia:
Obecnie tylko 58% recenzji na Steamie jest pozytywnych, co przekłada się na ogólną ocenę „mieszaną”. W wielu opiniach powtarza się jednak stwierdzenie, że gra ma duży potencjał — wymaga jedynie solidnego dopracowania. Twórca zapowiedział, że priorytetem będą poprawki balansu, interfejsu, jakości użytkowania oraz rozwiązywanie błędów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!