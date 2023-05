Wyniki sprzedaży The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom robią duże wrażenie

Nintendo może być zadowolone nie tylko ze świetnych recenzji The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ale także z osiągniętych przez wspomnianą produkcję wyników sprzedaży. Japońska firma pochwaliła się bowiem wczoraj rezultatem najnowszej odsłony serii The Legend of Zelda i trzeba przyznać, że liczba sprzedanych egzemplarzy robi ogromne wrażenie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to najszybciej sprzedającą się odsłona serii

Nintendo poinformowało, że tylko w ciągu trzech dni od premiery – która miała miejsce 12 maja 2023 roku – na całym świecie sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wspomniana produkcja jest tym samym najszybciej sprzedającą się odsłona serii The Legend of Zelda.