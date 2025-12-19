GRID Legends Deluxe Edition zmierza na Nintendo Switch 2. Premiera na początku 2026 roku

GRID Autosport nie będzie już jedyną produkcją z serii na Switchu. Od 2026 roku dołączy do niej GRID Legends Deluxe Edition, ale tylko na Switcha 2.

Codemasters zapowiedziało niespodziewaną premierę gry GRID Legends Deluxe Edition na konsolę Nintendo Switch 2. Przystępna zręcznościowa ścigałka trafi na nową platformę na początku 2026 roku, cztery lata po debiucie na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. GRID Legends trafi na Nintendo Switch 2 Choć we wczesnym okresie życia Switcha 2 brakowało solidnych gier wyścigowych, dotychczas żadna z nich nie oferowała możliwości jazdy licencjonowanymi samochodami. To się ma jednak zmienić w przyszłym roku, bowiem już w lutym 2026 na konsolę trafi Gear.Club Unlimited 3, a teraz potwierdzono również premierę GRID Legends Deluxe Edition.

Za przygotowanie wersji na Nintendo Switch 2 odpowiada studio Feral Interactive, znane ze specjalizacji w portach na urządzenia mobilne oraz konsole Nintendo. To właśnie Feral stworzyło także mobilną wersję GRID Legends, która zadebiutowała w 2022 roku. Wersja na Switcha 2 zaoferuje kilka trybów optymalizacji, w tym nastawione na jakość obrazu lub wydajność, a także tryb zbalansowany oraz tryb oszczędzania baterii dla graczy korzystających z konsoli w trybie przenośnym. Podobnie jak edycja mobilna, gra ukaże się wyłącznie jako Digital Deluxe Edition, zawierająca wszystkie dotychczas wydane dodatki DLC. Wśród nich znajdą się między innymi tryby inspirowane demolition derby, takie jak Classic Car-Nage, Drift i Endurance, nowe wydarzenia fabularne i kariery, a także dodatkowe samochody i tory.

Premiera GRID Legends na Switchu 2 będzie pierwszym tytułem z tej serii na platformach Nintendo od czasu wydania GRID Autosport na oryginalnego Switcha w 2019 roku, również w wykonaniu Feral Interactive. Oryginalnie wydane w 2022 roku GRID Legends oferuje rozbudowany, wielorozdziałowy tryb fabularny “Driven to Glory” z aktorskimi przerywnikami filmowymi. Występują w nich między innymi Ncuti Gatwa, znany z serialu Doctor Who. Gra obejmuje szeroką gamę dyscyplin motorsportu, od muscle carów, przez bolidy jednomiejscowe, aż po wyścigowe ciężarówki. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, jednak GRID Legends Deluxe Edition ma zadebiutować na Nintendo Switch 2 na początku 2026 roku w cenie 29,99 euro.