Samson nie będzie sandboxem. Twórcy celują w jakość, nie rozmiar świata

Deweloperzy przyznają, że świat gry zachęca do odkrywania jego zakamarków, mimo że nie jest on sandboksem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Liquid Swords kładzie duży nacisk na to, by każda minuta spędzona w grze miała znaczenie dla gracza i niosła za sobą określoną intencję . Przejście głównego wątku fabularnego ma zająć około dziesięciu godzin, jednak dla osób pragnących sprawdzić wszystkie dodatkowe atrakcje przygotowano łącznie ponad dwadzieścia pięć godzin materiału.

Studio Liquid Swords przedstawiło obszerne informacje na temat swojej najnowszej produkcji zatytułowanej Samson. Tytuł ten stanowi owoc wieloletniego gromadzenia technologii oraz kreatywnych koncepcji, które zespół zaczął wdrażać jesienią 2021 roku przy aktywnym wsparciu ze strony firmy Epic. Deweloperzy zdecydowali się na strukturę opartą na konkretnych misjach z silnie zarysowaną i spójną linią fabularną, co ma zapewnić graczom bardziej skondensowane doświadczenie.

Masz swobodę podchodzenia do misji na różne sposoby, a świat wspiera i zachęca do eksploracji. Jednocześnie doświadczenie jest zaprojektowane w sposób przemyślany i celowy, a nie nieskończony czy oparty wyłącznie na modelu sandbox. Masz wolność poruszania się po mieście i odkrywania go, ale świat został zaprojektowany z myślą o gęstości, tempie i celu. Stawiamy na wartościową zawartość, a nie na samą skalę.

Wśród dostępnych aktywności znajdą się niebezpieczne zlecenia na konkretne osoby, udział w nielegalnych wyścigach oraz różnego rodzaju operacje. Rozgrywka umożliwi także dokonywanie kradzieży, prowadzenie brutalnych walk na pięści czy branie udziału w misjach polegających na dyskretnym śledzeniu postaci w celu pozyskania istotnych informacji.

Aspekt starć opiera się na dużej fizyczności i brutalności, preferując walkę wręcz z użyciem przedmiotów znalezionych w otoczeniu. Zamiast stałych zestawów broni, gracz musi wykazać się kreatywnością, używając do obrony kluczy warsztatowych czy samych pojazdów. System prowadzenia aut opracowano tak, by maszyny miały swoją wagę, co czyni jazdę satysfakcjonującą.