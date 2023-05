Recenzje gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Lepsza od poprzedniczki?

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje wyczekiwanej gry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Już jutro na rynku zadebiutuje gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , czyli kontynuacja Breath of the Wild – bardzo wysoko ocenianego bestsellera Nintendo z 2017 roku. Z tej okazji dziś w sieci pojawiły się pierwsze recenzje produkcji, które sugerują jedno: jest dokładnie tak, jak zakładano – znakomicie.

Pierwsze recenzje The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Zdecydowana większość oceniających wyróżnia przede wszystkim ogromną swobodę działania, jaką tytuł oferuje graczowi. Nikt ani nic nie prowadzi nas tutaj za rękę, co poniekąd może (ale nie musi) oznaczać, że Tears of the Kingdom okaże się prawdziwą perełką dla miłośników eksploracji.