Gracz Red Dead Redemption 2 odkrył kolejny sekret. Odnalazł go dopiero po 1000 godzin spędzonych z grą

Po siedmiu latach produkcja Rockstar Games wciąż zaskakuje fanów.

Gracze Red Dead Redemption 2 po raz kolejny udowadniają, że produkcja Rockstar Games wciąż potrafi zaskakiwać detalami, nawet po tysiącach godzin spędzonych w świecie Dzikiego Zachodu. Choć od premiery minęło już ponad siedem lat, w sieci regularnie pojawiają się historie o drobnych elementach rozgrywki, które przez długi czas pozostawały niezauważone. Red Dead Redemption 2 – gracz odkrył skutki nawiązania więzi z koniem w grze Rockstar Games Tym razem jeden z graczy opisał na Reddicie sytuację, która spotkała go dopiero po około 1000 godzin zabawy. Podczas jazdy konnej Arthur Morgan spadł ze stromego urwiska, a jego koń odniósł poważne obrażenia. Brak odpowiedniego przedmiotu sprawił, że zwierzę musiało zostać uśmiercone, co uruchomiło reakcję głównego bohatera, jakiej gracz wcześniej nigdy nie widział.

Po wszystkim Arthur wyglądał na wyraźnie załamanego. Dopiero wtedy zrozumiałem, jak bardzo gra reaguje na takie momenty. Po dalszych poszukiwaniach gracz natrafił na relacje innych użytkowników, którzy zauważyli jeszcze mocniejszy efekt przy maksymalnym poziomie relacji z wierzchowcem: Przy czwartym poziomie więzi Arthur potrafi nawet szlochać po stracie konia” – pisali inni gracze.

Dyskusja szybko przerodziła się w pochwały dla twórców za sposób, w jaki potraktowali konie i relację gracza z tymi zwierzętami. W komentarzach wielokrotnie przywoływano także finał gry, w którym zachowanie Arthura wobec swojego wierzchowca różni się w zależności od wypracowanej więzi. To kolejny przykład na to, jak wiele sekretów skrywa świat Red Dead Redemption 2. Gracze wciąż odkrywają nowe smaczki fabularne i detale narracyjne, często dostępne tylko wtedy, gdy spełni się konkretne warunki. Jednym z nich jest choćby możliwość pogłębienia wątku rodziny Braithwaite podczas powrotu do tej historii w epilogu, co pozwala lepiej poznać postać Gertrude. Takie drobne elementy sprawiają, że nawet po latach gra nadal zachęca do ponownego eksplorowania świata. Skala projektu i dbałość o szczegóły wciąż stawiają Red Dead Redemption 2 w ścisłej czołówce najbardziej dopracowanych gier w historii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.