The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to jednak nie GOTY. Wszystko przez ten jeden element

Najnowsza odsłona serii Zelda zadebiutowała już na rynku. Produkcja zbiera najwyższe noty, a gracze są zachwyceni kolejną przygodą Linka od Nintendo. Jednak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma jeden poważny mankament, przez który wiele osób zadeklarowało, że nigdy nie kupi grę. Deweloperzy zrobili ogromny błąd nie dodając do swojej gry mechaniki odpowiedzialnej za głaskanie psów.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie pozwala pogłaskać psa

Twitterowe konto Can You Pet the Dog? podzieliło się smutną informacją, że w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nie możemy głaskać psów, pomimo pojawienie się wiernych towarzyszy ludzi w produkcji.

