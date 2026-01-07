Zaloguj się lub Zarejestruj

Wolfenstein 3 faktycznie powstaje? MachineGames ma pracować nad kolejną odsłoną

Mikołaj Ciesielski
2026/01/07 18:45
W planach MachineGames ma znajdować się również gra sieciowa, która może zainteresować fanów strzelanki Ubisoftu.

Jakiś czas temu MachineGames dało jasno do zrozumienia, że chce stworzyć kolejną odsłonę serii Wolfenstein. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat nowej części popularnego cyklu. Niewykluczone jednak, że coś faktycznie jest na rzeczy, ponieważ teraz o Wolfenstein 3 wspomniał również jeden z branżowych insiderów.

Wolfenstein: Alt History Collection
Wolfenstein: Alt History Collection

Wolfenstein 3 i gra sieciowa w stylu Rainbow Six Siege – insider wspomina o planach MachineGames

Jez Corden z redakcji Windows Central informuje, że Wolfenstein 3 rzeczywiście znajduje się w planach MachineGames. Insider dodaje, że premiera wspomnianej produkcji miałaby zbiegać się w czasie z debiutem ekranizacji serii Wolfenstein, nad którą pracuje Amazon. To jednak nie koniec informacji na temat projektów szwedzkiego studia.

Corden dodaje bowiem, że MachineGames ma pracować również nad grą sieciową w stylu Rainbow Six Siege. Niestety redaktor Windows Central nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat rzeczonego projektu. Fani szwedzkiego studia muszą więc uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji na temat nadchodzących produkcji wspomnianego zespołu.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Wolfenstein, czyli Wolfenstein: Youngblood, zadebiutowała na rynku w lipcu 2019 roku. Wspomniany tytuł był pierwszą częścią w historii cyklu, którą można było ukończyć w trybie kooperacji. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat tej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Nowe pokolenie musi się jeszcze uczyć - recenzja Wolfenstein: Youngblood.

Źródło:https://gamingbolt.com/wolfenstein-3-is-reportedly-happening-machinegames-also-developing-a-rainbow-six-siege-style-game

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

