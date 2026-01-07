Wolfenstein 3 faktycznie powstaje? MachineGames ma pracować nad kolejną odsłoną

W planach MachineGames ma znajdować się również gra sieciowa, która może zainteresować fanów strzelanki Ubisoftu.

Jakiś czas temu MachineGames dało jasno do zrozumienia, że chce stworzyć kolejną odsłonę serii Wolfenstein. Niestety od tamtej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji na temat nowej części popularnego cyklu. Niewykluczone jednak, że coś faktycznie jest na rzeczy, ponieważ teraz o Wolfenstein 3 wspomniał również jeden z branżowych insiderów.

Wolfenstein 3 i gra sieciowa w stylu Rainbow Six Siege – insider wspomina o planach MachineGames

Jez Corden z redakcji Windows Central informuje, że Wolfenstein 3 rzeczywiście znajduje się w planach MachineGames. Insider dodaje, że premiera wspomnianej produkcji miałaby zbiegać się w czasie z debiutem ekranizacji serii Wolfenstein, nad którą pracuje Amazon. To jednak nie koniec informacji na temat projektów szwedzkiego studia.