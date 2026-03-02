Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy God of War już na horyzoncie, ale tym razem może to być... gra RPG

Studio Santa Monica zaskakoczy fanów?

Według kilku doniesień, studio Santa Monica Studio pracuje nad nową grą RPG osadzoną w uniwersum God of War. Choć technicznie nie będzie to nowa marka, produkcja ma wprowadzać świeże elementy fabularne i mechaniki RPG, jednocześnie korzystając z dobrze znanej mitologii nordyckiej. Według informacji od insidera Ashong oraz raportu Jasona Schreiera z Bloomberga, projekt określany jest jako „nowa franczyza w świecie God of War”, co sugeruje, że gra może czuć się jak osobna opowieść, choć pozostaje w kanonie serii.

Nowa gra w uniwersum God of War ma być RPG

Prawdopodobnie za projekt odpowiada Cory Barlog, twórca kultowego rebootu God of War z 2018 roku. Na razie nie ma potwierdzenia, czy główną bohaterką będzie Freya – plotki na ten temat pozostają rozproszone i niepewne. Wiadomo natomiast, że nowa produkcja będzie RPG lub przynajmniej wzbogacona o jego elementy. Niestety oznacza to, że kolejna pełnoprawna odsłona serii, kontynuacja God of War: Ragnarok, jest jeszcze daleko w czasie i najpewniej będzie tytułem na PlayStation 6.

Fani marki mogą poczuć mieszane uczucia, zwłaszcza że ostatnia gra z serii, God of War: Sons of Sparta, została fatalnie przyjęta przez krytyków i graczy, co pozostawiło pewien niedosyt po ostatnich przygodach Kratosa. Nowy RPG może być więc dla Santa Monica Studio szansą na odbudowanie wizerunku i wprowadzenie świeżych pomysłów do uniwersum. Nie zmienia to jednak faktu, że z pewnością nie takiej zapowiedzi spodziewali się fani God of War. Trzeba jednak przyznać, że kierunek RPG może być sporym zaskoczeniem dla fanów, którzy kojarzą serię głównie jako zręcznościowe TPP.

W międzyczasie powstają też inne projekty – studio przygotowuje remastery pierwszych części, a w ubiegłym miesiącu niespodziewanie pojawił się wspomniany spin-off. Tymczasem pełną parą trwają prace nad aktorskim serialem God of War od Amazon Studios, który również ma przyciągnąć zarówno starych, jak i nowych fanów marki.

