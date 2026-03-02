Nowy God of War już na horyzoncie, ale tym razem może to być... gra RPG

Według kilku doniesień, studio Santa Monica Studio pracuje nad nową grą RPG osadzoną w uniwersum God of War. Choć technicznie nie będzie to nowa marka, produkcja ma wprowadzać świeże elementy fabularne i mechaniki RPG, jednocześnie korzystając z dobrze znanej mitologii nordyckiej. Według informacji od insidera Ashong oraz raportu Jasona Schreiera z Bloomberga, projekt określany jest jako „nowa franczyza w świecie God of War”, co sugeruje, że gra może czuć się jak osobna opowieść, choć pozostaje w kanonie serii.

Nowa gra w uniwersum God of War ma być RPG

Prawdopodobnie za projekt odpowiada Cory Barlog, twórca kultowego rebootu God of War z 2018 roku. Na razie nie ma potwierdzenia, czy główną bohaterką będzie Freya – plotki na ten temat pozostają rozproszone i niepewne. Wiadomo natomiast, że nowa produkcja będzie RPG lub przynajmniej wzbogacona o jego elementy. Niestety oznacza to, że kolejna pełnoprawna odsłona serii, kontynuacja God of War: Ragnarok, jest jeszcze daleko w czasie i najpewniej będzie tytułem na PlayStation 6.