Bayonetta powróci z 4. częścią? Możliwy też odświeżony Metal Gear

Od premiery ostatniej odsłony serii Bayonetta minęły 4 lata. Czy to więc pora na kolejną część?

Jeden z chińskich leakerów, który wcześniej jako pierwszy wspominał o Ninja Gaiden 4, ogłosił, że nowa produkcja z serii Bayonetta powstaje . Co jednak ciekawe, aby móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, twórcy mają rzekomo planować uproszczenie systemu walki. W zamian pojawić by się miało więcej innego typu zawartości.

Niewykluczone. A przynajmniej na to wskazują najnowsze plotki na temat popularnego cyklu .

Pojawić się mają też nowe mechaniki blokowania o kontrowania. Całość miałaby powstawać na silniku Unreal Engine 5, a źródło wspomina o budżecie dorównującym Final Fantasy 16 . Prace nad nową Bayonettą mają trwać już od 2 lat i jeżeli w marcu przejdzie on pozytywną weryfikację ze strony Tencentu, miałby wejść w fazę pełnej produkcji. Premiera? Rzekomo początek 2028 roku, aczkolwiek zapowiedź miałaby pojawić się już pod koniec roku 2026.

Co ciekawe, leaker twierdzi, że PlatinumGames miało rzekomo odkupić od Segi prawa do pierwszej części Bayonetta. To z kolei miało pozwolić na stworzenie kolejnego projektu, którym byłoby przeniesienie oryginalnej gry z 2009 roku na silnik Unreal Engine. Warto jednak nadmienić, że doniesienia te tyczą się jedynie “jedynki” – “dwójka” i “trójka” mają pozostawać w rękach Nintendo.

Jeżeli zaś chodzi o Bayonetta Remake/Remaster, tytuł ten przyniósłby ulepszone modele i tekstury. Dodatkowo pewnym modyfikacjom miałyby ulec rozgrywka i projekty poziomów. Podobnego odświeżenia miałoby doczekać się także Metal Gear Rising: Revengeance z 2013 roku, czyli spin-off słynnego cyklu stworzonego przez Hideo Kojimę.

Pozostaje też oczywiście, co będzie dalej. Przyszłość Bayonetty zależeć będzie od tego, jak sprzedadzą się nowa gra oraz remake/remaster części pierwszej.