Bayonetta powróci z 4. częścią? Możliwy też odświeżony Metal Gear

Maciej Petryszyn
2026/02/28 15:00
Od premiery ostatniej odsłony serii Bayonetta minęły 4 lata. Czy to więc pora na kolejną część?

Niewykluczone. A przynajmniej na to wskazują najnowsze plotki na temat popularnego cyklu.

Bayonetta 3
Bayonetta 3

Nowa Bayonetta, remake/remaster pierwszej części i… Metal Gear Rising?

Jeden z chińskich leakerów, który wcześniej jako pierwszy wspominał o Ninja Gaiden 4, ogłosił, że nowa produkcja z serii Bayonetta powstaje. Co jednak ciekawe, aby móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, twórcy mają rzekomo planować uproszczenie systemu walki. W zamian pojawić by się miało więcej innego typu zawartości.

Pojawić się mają też nowe mechaniki blokowania o kontrowania. Całość miałaby powstawać na silniku Unreal Engine 5, a źródło wspomina o budżecie dorównującym Final Fantasy 16. Prace nad nową Bayonettą mają trwać już od 2 lat i jeżeli w marcu przejdzie on pozytywną weryfikację ze strony Tencentu, miałby wejść w fazę pełnej produkcji. Premiera? Rzekomo początek 2028 roku, aczkolwiek zapowiedź miałaby pojawić się już pod koniec roku 2026.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, leaker twierdzi, że PlatinumGames miało rzekomo odkupić od Segi prawa do pierwszej części Bayonetta. To z kolei miało pozwolić na stworzenie kolejnego projektu, którym byłoby przeniesienie oryginalnej gry z 2009 roku na silnik Unreal Engine. Warto jednak nadmienić, że doniesienia te tyczą się jedynie “jedynki” – “dwójka” i “trójka” mają pozostawać w rękach Nintendo.

Jeżeli zaś chodzi o Bayonetta Remake/Remaster, tytuł ten przyniósłby ulepszone modele i tekstury. Dodatkowo pewnym modyfikacjom miałyby ulec rozgrywka i projekty poziomów. Podobnego odświeżenia miałoby doczekać się także Metal Gear Rising: Revengeance z 2013 roku, czyli spin-off słynnego cyklu stworzonego przez Hideo Kojimę.

Pozostaje też oczywiście, co będzie dalej. Przyszłość Bayonetty zależeć będzie od tego, jak sprzedadzą się nowa gra oraz remake/remaster części pierwszej.

Źródło:https://mynintendonews.com/2026/02/27/rumour-new-bayonetta-game-in-development-plus-bayonetta-metal-gear-rising-revengence-remaster-remakes/

News
plotka
remaster
remake
Plotki
Metal Gear Rising: Revengeance
Bayonetta
PlatinumGames
leaker
leak
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

