Bayonetta powróci z 4. częścią? Możliwy też odświeżony Metal Gear

Od premiery ostatniej odsłony serii Bayonetta minęły 4 lata. Czy to więc pora na kolejną część?
Niewykluczone. A przynajmniej na to wskazują najnowsze plotki na temat popularnego cyklu.
Nowa Bayonetta, remake/remaster pierwszej części i… Metal Gear Rising?
Jeden z chińskich leakerów, który wcześniej jako pierwszy wspominał o Ninja Gaiden 4, ogłosił, że nowa produkcja z serii Bayonetta powstaje. Co jednak ciekawe, aby móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, twórcy mają rzekomo planować uproszczenie systemu walki. W zamian pojawić by się miało więcej innego typu zawartości.
Pojawić się mają też nowe mechaniki blokowania o kontrowania. Całość miałaby powstawać na silniku Unreal Engine 5, a źródło wspomina o budżecie dorównującym Final Fantasy 16. Prace nad nową Bayonettą mają trwać już od 2 lat i jeżeli w marcu przejdzie on pozytywną weryfikację ze strony Tencentu, miałby wejść w fazę pełnej produkcji. Premiera? Rzekomo początek 2028 roku, aczkolwiek zapowiedź miałaby pojawić się już pod koniec roku 2026.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, leaker twierdzi, że PlatinumGames miało rzekomo odkupić od Segi prawa do pierwszej części Bayonetta. To z kolei miało pozwolić na stworzenie kolejnego projektu, którym byłoby przeniesienie oryginalnej gry z 2009 roku na silnik Unreal Engine. Warto jednak nadmienić, że doniesienia te tyczą się jedynie “jedynki” – “dwójka” i “trójka” mają pozostawać w rękach Nintendo.
Jeżeli zaś chodzi o Bayonetta Remake/Remaster, tytuł ten przyniósłby ulepszone modele i tekstury. Dodatkowo pewnym modyfikacjom miałyby ulec rozgrywka i projekty poziomów. Podobnego odświeżenia miałoby doczekać się także Metal Gear Rising: Revengeance z 2013 roku, czyli spin-off słynnego cyklu stworzonego przez Hideo Kojimę.
Pozostaje też oczywiście, co będzie dalej. Przyszłość Bayonetty zależeć będzie od tego, jak sprzedadzą się nowa gra oraz remake/remaster części pierwszej.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!