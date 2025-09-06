Wolfenstein 3 powstanie. Twórcy wspominają o trylogii

MachineGames ma jeszcze jedną historię do opowiedzenia w tym świecie.

Seria Wolfenstein to jedna z najdłużej żyjących marek w historii gier. Jej początki sięgają 1981 roku, a kolejne odsłony przez lata konsekwentnie rozwijały brutalną, alternatywną wizję historii, w której gracze walczą z nazistowskim reżimem. Ostatnie produkcje stworzone przez MachineGames, w tym The New Order oraz The New Colossus, zebrały entuzjastyczne recenzje za intensywną akcję i fabułę. Od premiery drugiej części minęło jednak prawie sześć lat, a fani coraz głośniej pytają o kontynuację losów B.J. Blazkowicza.

Wolfenstein 3 – twórcy chcą stworzyć kolejną grę z B.J. Blazkowiczem

Na kanale Noclip ukazał się obszerny dokument poświęcony historii Wolfensteina, w którym przedstawiono kulisy powstawania serii oraz odświeżonej trylogii. Największe emocje wzbudził fragment pojawiający się pod koniec materiału, w którym głos zabrał Jerk Gustafsson, dyrektor w MachineGames.