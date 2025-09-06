Wolfenstein 3 powstanie. Twórcy wspominają o trylogii

MachineGames ma jeszcze jedną historię do opowiedzenia w tym świecie.
Seria Wolfenstein to jedna z najdłużej żyjących marek w historii gier. Jej początki sięgają 1981 roku, a kolejne odsłony przez lata konsekwentnie rozwijały brutalną, alternatywną wizję historii, w której gracze walczą z nazistowskim reżimem. Ostatnie produkcje stworzone przez MachineGames, w tym The New Order oraz The New Colossus, zebrały entuzjastyczne recenzje za intensywną akcję i fabułę. Od premiery drugiej części minęło jednak prawie sześć lat, a fani coraz głośniej pytają o kontynuację losów B.J. Blazkowicza.
Wolfenstein 3 – twórcy chcą stworzyć kolejną grę z B.J. Blazkowiczem
Na kanale Noclip ukazał się obszerny dokument poświęcony historii Wolfensteina, w którym przedstawiono kulisy powstawania serii oraz odświeżonej trylogii. Największe emocje wzbudził fragment pojawiający się pod koniec materiału, w którym głos zabrał Jerk Gustafsson, dyrektor w MachineGames.
Myślę, że ważne jest, by to powiedzieć, ponieważ zawsze postrzegaliśmy tę serię jako trylogię. Już podczas pierwszych tygodni pracy w id Software, kiedy planowaliśmy The New Order, mieliśmy w głowie drogę tej postaci. Co wydarzy się w drugiej części, co wydarzy się w trzeciej. Dlatego, przynajmniej mam taką nadzieję, nie skończyliśmy jeszcze z Wolfensteinem. Wciąż mamy historię do opowiedzenia – przyznał Gustafsson.
Choć do tej pory nie padła oficjalna zapowiedź trzeciej części, słowa Gustafssona jednoznacznie sugerują, że MachineGames ma gotowy plan zakończenia historii B.J. Blazkowicza. Fani od lat spekulują, że seria miała od początku tworzyć spójną trylogię, a wątki pozostawione w The New Colossus i Youngblood (gdzie na pierwszy plan wysunęły się córki protagonisty) aż proszą się o rozwinięcie.
GramTV przedstawia:
Co więcej, studio niedawno zakończyło prace nad rozwojem gry Indiana Jones i Wielki Krąg, więc część fanów uważa, że teraz może nadejść odpowiedni moment na pełnoprawny powrót kultowego pogromcy nazistów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!