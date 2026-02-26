Wolfenstein 3 wycieka. Szczegóły historii zdradzają nową rolę B.J. Blazkowicza

Gra będzie przypominać swoją fabularną konstrukcją The Last of Us?

Kultowa seria Wolfenstein prawdopodobnie powróci z trzecią częścią. Choć MachineGames nie ogłosiło jeszcze oficjalnie trzeciej odsłony współczesnej trylogii, do sieci regularnie trafiają kolejne doniesienia, że gra znajduje się w produkcji. Teraz ujawniono nowe informacje castingowe, które potwierdzają, że Wolfenstein 3 znajduje się w zaawansowanej fazie prac. Co więcej, udało się dotrzeć do informacji, które zdradzają pierwsze szczegóły fabularne. Wolfenstein 3 – pierwsze szczegóły fabuły ujawniają nową postać Według wcześniejszych raportów redakcji takich jak Windows Central oraz Kotaku, studio pracuje nad następną częścią cyklu. Dodatkowo dyrektor studia, Jerk Gustafsson, przyznał niedawno, że zespół od zawsze planował powrót do tej marki. Nie padła jednoznaczna deklaracja, ale kontekst wypowiedzi nie pozostawia wiele miejsca na wątpliwości.

Nowe światło na projekt rzucają ogłoszenia castingowe. Produkcja funkcjonuje obecnie pod kryptonimem Valkyrie. Przy realizacji mają pracować osoby dobrze znane fanom serii. Za reżyserię odpowiada Tom Keegan, który wcześniej nadzorował występy w Indiana Jones i Wielki krąg. Z kolei casting prowadzi Emily Schweber, współpracująca przy poprzednich odsłonach Wolfensteina. Najciekawszy fragment ogłoszenia dotyczy nowej postaci o imieniu Sofiya. To ukraińska sierota w wieku od ośmiu do jedenastu lat, która wraz ze swoim adoptowanym psem Ralphem ma nawiązać bliską więź z Williamem B.J. Blazkowiczem i towarzyszyć mu w podróży. Opis sugeruje, że dziewczynka początkowo jest nieufna i naznaczona wojenną traumą, lecz pod opieką ruchu oporu stopniowo nabiera siły i pewności siebie.

Tak wyraźne zaakcentowanie roli Sofiyi może oznaczać, że twórcy postawią na silniejszy, bardziej emocjonalny wątek relacji między bohaterami. B.J., który w dotychczasowej osi czasu zostaje ojcem, mógłby wejść w rolę opiekuna i mentora dla osieroconego dziecka. Taki kierunek fabularny stanowiłby naturalne rozwinięcie jego postaci i nadałby historii bardziej osobisty wymiar. Z ogłoszeń wynika również, że sesje performance capture mają rozpocząć się w kwietniu, a kolejne etapy zdjęciowe zaplanowano na lata 2026 i 2027. Oznacza to, że projekt znajduje się już w pełnoprawnej produkcji. Można przypuszczać, że po premierze Indiana Jones i Wielki krąg pod koniec 2024 roku studio skierowało główne zasoby właśnie na Wolfensteina 3. Na horyzoncie pojawia się także adaptacja telewizyjna. Seria ma doczekać się wersji aktorskiej przygotowywanej dla Amazon Prime Video. Według doniesień Bethesda planuje skoordynować debiut serialu z premierą trzeciej części gry, aby wzmocnić obie produkcje.

