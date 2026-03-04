Czy plotki o remasterach Fallouta mają jakikolwiek sens? Poznaliśmy odpowiedź

Studio mające zajmować się projektami rozwiało wszelkie wątpliwości.

Fani serii Fallout, którzy liczyli na rychłe ogłoszenie odświeżonych wersji kultowych odsłon, muszą uzbroić się w cierpliwość. Studio Iron Galaxy, które od kilku dni znajdowało się w centrum plotek dotyczących remasterów Fallout 3 oraz Fallout: New Vegas, oficjalnie zdementowało te doniesienia. Iron Galaxy przerywa milczenie: „Nie pracujemy nad Falloutem” Spekulacje nabrały tempa, gdy studio udostępniło w mediach społecznościowych zdjęcie z wewnętrznej prezentacji firmy, na którym widniała grafika z klasycznej okładki Fallouta. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie Iron Galaxy w portowaniu dużych tytułów oraz ich wcześniejszą współpracę z Bethesda Game Studios, fani uznali to za niemal pewny dowód.

Nie! Nic tu nie ma. Przepraszam za przeszkadzanie wulkanom, ale to był tylko rzut oka na naszą firmową sesję. Używamy tego slajdu co miesiąc i nie ma on nic wspólnego z pracami nad Falloutem on. Jak się domyślacie, my też uwielbiamy Fallouta. A teraz wybaczcie nam, wracamy do naszego schronu. Wczytywanie ramki mediów. W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele Iron Galaxy wyjaśnili, że zdjęcie było jedynie kulisami comiesięcznego spotkania pracowników. Studio zaznaczyło, że grafika z Fallouta pojawia się w ich prezentacjach regularnie od dłuższego czasu i nie ma żadnego związku z aktualnymi projektami. Co ciekawe, sposób, w jaki studio zakończyło wpis – pisząc o „powrocie do swojej krypty” (retreat back into our vault) – zamiast uciszyć plotki, tylko podsycił wyobraźnię niektórych graczy. Część społeczności uważa, że to celowe puszczenie oka do fanów.

Mimo dementi ze strony Iron Galaxy, nadzieja na odświeżone wersje postapokaliptycznych RPG-ów nie umiera. Todd Howard potwierdził wcześniej, że w przygotowaniu znajduje się kilka projektów związanych z marką Fallout, jednak Bethesda trzyma szczegóły pod kluczem. Obecnie nie wiadomo, które studio (jeśli w ogóle) zajmuje się pracami nad Fallout 3 i New Vegas Remastered. Branżowi analitycy sugerują, że Bethesda może zlecać te zadania zewnętrznym partnerom, aby wewnętrzne zespoły mogły skupić się na The Elder Scrolls VI (niedawno usłyszeliśmy pozytywne wieści na temat postępów) oraz rozwoju Starfielda.