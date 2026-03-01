Zaloguj się lub Zarejestruj

To już naprawdę blisko? Pojawiają się sygnały, że przedsprzedaż GTA 6 może ruszyć w każdej chwili

Jakub Piwoński
2026/03/01 18:50
0
0

Wciąż jednak nie jest pewne, ile ta wyczekiwana gra będzie kosztować.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia sugerujące, że Grand Theft Auto 6 może wkrótce trafić do przedsprzedaży. Choć Rockstar Games wciąż nie ujawnia szczegółów dotyczących zawartości gry, wszystko wskazuje na to, że prace nad wyczekiwaną produkcją wchodzą w kolejny etap. Oficjalna data premiery pozostaje bez zmian – tytuł ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 – gra już w wkrótce może trafić do przedsprzedaży

Impulsem do spekulacji był wpis użytkownika PlayStationSize w serwisie X, w którym poinformowano o pojawieniu się identyfikatorów GTA 6 w bazie danych PlayStation. Tzw. title ID to wewnętrzny kod przypisywany grom w systemie Sony. Jego obecność zwykle oznacza przygotowania do uruchomienia karty produktu w sklepie, testy cen regionalnych lub start przedsprzedaży. Zdaniem informatora oficjalne ogłoszenie może nastąpić już wkrótce, choć ostateczna decyzja zależy od wydawcy.

Wokół ceny gry narosło wiele spekulacji. Były dyrektor techniczny Rockstar North sugerował wcześniej, że produkcja mogłaby kosztować od 80 do nawet 100 dolarów, co mogłoby zapoczątkować trend droższych gier AAA. Nieoficjalnie mówi się też o trzech edycjach – standardowej, deluxe i kolekcjonerskiej – oraz bonusach za pre-order, takich jak ekskluzywne stroje, pojazdy czy wirtualna waluta.

GramTV przedstawia:

Od dłuższego czasu spekuluje się w sieci o ewentualnej cenie gry. Produkcja była też przedmiotem głośnego wycieku, gdy haker uzyskał dostęp do wczesnych materiałów z gry. Od tamtej pory w sieci regularnie pojawiają się nieoficjalne doniesienia o lokacjach, mechanikach i stacjach radiowych. Na razie jednak gracze wciąż czekają na konkretny ruch ze strony Rockstar.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-pre-orders-soon-rumor/

Tagi:

News
sprzedaż gier
plotka
Rockstar Games
gra zręcznościowa
Grand Theft Auto
TPP
przedsprzedaż
GTA 6
Grand Theft Auto 6
preorder
gra wideo
przedpremierowo
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112