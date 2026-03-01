To już naprawdę blisko? Pojawiają się sygnały, że przedsprzedaż GTA 6 może ruszyć w każdej chwili

Wciąż jednak nie jest pewne, ile ta wyczekiwana gra będzie kosztować.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia sugerujące, że Grand Theft Auto 6 może wkrótce trafić do przedsprzedaży. Choć Rockstar Games wciąż nie ujawnia szczegółów dotyczących zawartości gry, wszystko wskazuje na to, że prace nad wyczekiwaną produkcją wchodzą w kolejny etap. Oficjalna data premiery pozostaje bez zmian – tytuł ma zadebiutować 19 listopada 2026 roku.

Grand Theft Auto 6 – gra już w wkrótce może trafić do przedsprzedaży

Impulsem do spekulacji był wpis użytkownika PlayStationSize w serwisie X, w którym poinformowano o pojawieniu się identyfikatorów GTA 6 w bazie danych PlayStation. Tzw. title ID to wewnętrzny kod przypisywany grom w systemie Sony. Jego obecność zwykle oznacza przygotowania do uruchomienia karty produktu w sklepie, testy cen regionalnych lub start przedsprzedaży. Zdaniem informatora oficjalne ogłoszenie może nastąpić już wkrótce, choć ostateczna decyzja zależy od wydawcy.