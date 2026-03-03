Zaloguj się lub Zarejestruj

Czas mija, a sytuacja Highguard nie staje się lepsza. Było blisko, by na serwerach znajdowało się mniej niż 100 graczy

2026/03/03
Od czasu premiery Highguard minął już ponad miesiąc. Kurz po kompletnie nieudanej inauguracji zdążył zatem już opaść.

Czy zatem, gdy o grze zrobiło się wreszcie ciszej, wcześniej nieprzekonani postanowili sprawdzić grę? Cóż, rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie.

Zamiast iść w górę, liczba graczy Highguard stale maleje

Wykresy liczby graczy na platformie Steam w przypadku Highguard nadal powoli, acz sukcesywnie zmierzają ku dołowi. O nawiązaniu do “premierowego szału”, gdy grało jednocześnie ponad 97 tysięcy graczy, nikt już nawet nie marzy. Od ostatniej soboty hero shooter nie potrafił dobić choćby do liczby 500 aktywnych użytkowników.

Zamiast tego niewiele brakowało, by stan graczy na serwerach z trzycyfrowego stał się dwucyfrowy. 2 marca około godziny 11:00 polskiego czasu grały zaledwie 122 osoby. To oznacza, że w tamtym momencie w grze znajdowało się tylko 0,13% procenta osób, które zdecydowały się sprawdzić Highguard na premierę.

Wygląda więc na to, że na niewiele zdały się starania deweloperów z Wildlight Entertainment, by jednak uratować tonący okręt. Zarówno na początku lutego, jak i pod koniec tego miesiąca zapowiadano nadejście nowej zawartości. Ale ta najwyraźniej nie okazała się dostatecznym powodem, by użytkownicy w większym gronie wkroczyli do zabawy.

Trudno nie odnieść przy tym wrażenia, że Highguard zmierza w jednym, znanym już od dawna kierunku. Czy dało się tego uniknąć? Sam projekt, zdaniem jednego z deweloperów, miał być zbyt trudny dla studia. Studia, w którym doszło już do masowych zwolnień i w którym miało ostać się mniej niż 20 deweloperów.

Źródło:https://insider-gaming.com/highguard-player-count-hit-double-digit-falling/

