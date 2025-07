Wolfenstein doczeka się ekranizacji? Amazon ma pracować nad kolejnym serialem

Już jakiś czas informowaliśmy, że Fallout doczeka się trzeciego sezonu, mimo że nie odbyła się jeszcze premiera drugiego. Tymczasem wiele wskazuje na to, że niewątpliwy sukces wspomnianej produkcji zachęcił Amazon do sięgnięcia po kolejny kultowy cykl gier wideo. Według najnowszych doniesień właściciele platformy streamingowej Prime Video nabyli prawa do stworzenia ekranizacji serii Wolfenstein.

Amazon ma pracować nad ekranizacją serii Wolfenstein

Powyższe rewelacje pochodzą z raportu opublikowanego przez Variety. Redakcja portalu informuje, że szczegóły na temat fabuły nie są obecnie znane, ale hasło przewodnie serialu ma brzmieć następująco: „Historia o zabijaniu nazistów jest zawsze na czasie”. Ujawniono natomiast nazwiska pierwszych osób, które mają być odpowiedzialne za wspomnianą produkcję.