Wielkie zmiany w Remedy. CEO studia odchodzi po ponad 9 latach pracy

Remedy Entertainment poinformowało o znaczącej zmianie w strukturach firmy. Studio ogłosiło bowiem odejście dotychczasowego dyrektora generalnego, Tero Virtali. Virtala pełnił tę funkcję przez ponad dziewięć lat, zarządzając firmą od 2016 roku.
Zmiany w kierownictwie Remedy. Odejście Virtali to efekt słabych wyników Firebreaka?
Rada dyrektorów wyznaczyła Markusa Mäkiego, jednego z założycieli Remedy i byłego przewodniczącego Rady, na stanowisko tymczasowego prezesa. Pomimo ustąpienia ze stanowiska CEO, Virtala pozostanie w Remedy, wspierając spółkę w okresie poszukiwania i wyboru swojego następcy.
Tero Virtala, prezes zarządu Remedy Entertainment Plc, oraz Rada Dyrektorów spółki wspólnie uzgodnili, że Virtala ustępuje ze stanowiska prezesa ze skutkiem natychmiastowym. Virtala pełnił tę funkcję od sierpnia 2016 roku. Firma natychmiast rozpocznie proces poszukiwania nowego prezesa. Virtala pozostanie w strukturach spółki przez uzgodniony okres przejściowy, aby wesprzeć przekazanie obowiązków.
Chciałbym podziękować Tero Virtali za jego znaczący wkład w rozwój i zarządzanie Remedy od 2016 roku. Osobiście dziękuję mu za dobrą współpracę i życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości. – powiedział tymczasowy prezes Remedy, Markus Mäki.
