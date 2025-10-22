Wielkie zmiany w Remedy. CEO studia odchodzi po ponad 9 latach pracy

Remedy Entertainment poinformowało o znaczącej zmianie w strukturach firmy. Studio ogłosiło bowiem odejście dotychczasowego dyrektora generalnego, Tero Virtali. Virtala pełnił tę funkcję przez ponad dziewięć lat, zarządzając firmą od 2016 roku.

Zmiany w kierownictwie Remedy. Odejście Virtali to efekt słabych wyników Firebreaka?

Rada dyrektorów wyznaczyła Markusa Mäkiego, jednego z założycieli Remedy i byłego przewodniczącego Rady, na stanowisko tymczasowego prezesa. Pomimo ustąpienia ze stanowiska CEO, Virtala pozostanie w Remedy, wspierając spółkę w okresie poszukiwania i wyboru swojego następcy.