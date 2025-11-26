1500 osób zwolnionych w Ubisoft. Firma osiągnęła cel cięcia kosztów szybciej niż planowano

Najnowszy raport finansowy firmy Ubisoft potwierdził kontynuację programu mającego na celu obniżenie kosztów. Inicjatywy są realizowane zgodnie z planem, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy doprowadziły do zwolnienia 1500 osób. Od końca marca 2025 roku ze spółką pożegnało się około 700 pracowników. Pierwotnie celem redukcji kosztów było obniżenie wydatków podstawowych o 200 milionów euro w roku fiskalnym 2026 w porównaniu do roku fiskalnego 2023. Firma ogłosiła, że ten cel został osiągnięty szybciej, bo już w roku fiskalnym 2025, i nawet nieznacznie przekroczony.

Ubisoft osiąga cel cięcia kosztów i obiecuje skok technologiczny dzięki AI

W kontekście redukcji zatrudnienia, dyrektor generalny Yves Guillemot odniósł się do planów intensywnych inwestycji w sztuczną inteligencję generatywną. Podczas prezentacji wyników finansowych, Guillemot podkreślił, że technologia ta stanowi rewolucję dla branży, porównywalną do przejścia na grafikę trójwymiarową.