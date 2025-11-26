Zaloguj się lub Zarejestruj

1500 osób zwolnionych w Ubisoft. Firma osiągnęła cel cięcia kosztów szybciej niż planowano

Patrycja Pietrowska
2025/11/26 07:30
Ubisoft potwierdza masowe redukcje.

Najnowszy raport finansowy firmy Ubisoft potwierdził kontynuację programu mającego na celu obniżenie kosztów. Inicjatywy są realizowane zgodnie z planem, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy doprowadziły do zwolnienia 1500 osób. Od końca marca 2025 roku ze spółką pożegnało się około 700 pracowników. Pierwotnie celem redukcji kosztów było obniżenie wydatków podstawowych o 200 milionów euro w roku fiskalnym 2026 w porównaniu do roku fiskalnego 2023. Firma ogłosiła, że ten cel został osiągnięty szybciej, bo już w roku fiskalnym 2025, i nawet nieznacznie przekroczony.

Ubisoft osiąga cel cięcia kosztów i obiecuje skok technologiczny dzięki AI

W kontekście redukcji zatrudnienia, dyrektor generalny Yves Guillemot odniósł się do planów intensywnych inwestycji w sztuczną inteligencję generatywną. Podczas prezentacji wyników finansowych, Guillemot podkreślił, że technologia ta stanowi rewolucję dla branży, porównywalną do przejścia na grafikę trójwymiarową.

Robimy ogromne postępy w wykorzystaniu generatywnej AI w kluczowych obszarach, które przynoszą wymierne korzyści naszym graczom i zespołom. To rewolucja dla naszej branży porównywalna ze zmianą na grafikę 3D. I mamy wszystko, by być liderami w tym obszarze.

Jeśli chodzi o doświadczenia graczy, nadal rozwijamy przełomowe rozwiązania oparte na generatywnej AI, nawiązując do naszych zapowiedzi dotyczących neo NPC z 2024 roku. Przeszliśmy już od prototypów do realnych wdrożeń i nie możemy się doczekać, by podzielić się kolejnymi szczegółami jeszcze przed końcem roku.

Po stronie produkcyjnej mamy już zespoły we wszystkich naszych studiach i biurach, które korzystają z tej technologii i nieustannie badają nowe zastosowania w programowaniu, grafice i ogólnej jakości gier.

Jeśli chodzi o nadchodzący rok, firma potwierdziła plany wydania czterech tytułów. Harmonogram obejmuje dwie gry mobilne: Rainbow Six Siege Mobile oraz The Division Resurgence. Gracze pecetowi i konsolowi mogą oczekiwać premiery odświeżonej wersji Prince of Persia: The Sands of Time. Czwarty tytuł pozostaje nieujawniony. Chociaż Ubisoft nie przedstawił jeszcze oficjalnego potwierdzenia, krążą plotki, iż tym czwartym projektem może być remake Splinter Cell, który podobno jest w produkcji od dłuższego czasu.

Źródło:https://gamingbolt.com/ubisoft-confirms-1500-lay-offs-over-last-12-months-part-of-cost-reduction-in-latest-earnings-report

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

