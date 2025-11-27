Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad 50 nowych deweloperów w CD Projekt RED. Studio koncentruje siły na Wiedźminie 4

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 08:00
CD Projekt RED zwiększa zatrudnienie.

Podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2025 roku, CD Projekt Red przedstawiło aktualny stan finansowy studia oraz szczegóły dotyczące rozszerzenia swoich zespołów deweloperskich. Zanim skupiono się na kwestiach kadrowych, poinformowano, że gra Cyberpunk 2077 osiągnęła sprzedaż na poziomie 35 milionów egzemplarzy. Studio aktywnie powiększa swoje zasoby ludzkie, zatrudniając od 31 lipca 2025 roku ponad 50 nowych deweloperów, co skutkuje tym, że całkowity zespół deweloperski liczy obecnie 851 osób.

CD Projekt RED
CD Projekt RED

CD Projekt RED mocno powiększa zespół. Już 851 deweloperów pracuje nad nowymi grami

Prezentacja kwartalna szczegółowo określa, w jaki sposób 851 deweloperów zostało rozmieszczonych pomiędzy różnymi inicjatywami produkcyjnymi. Największa część zasobów ludzkich jest skoncentrowana na tworzeniu gry Wiedźmin 4, gdzie pracuje 447 deweloperów, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 444 osób zatrudnionych przy tym projekcie w lipcu 2025 roku. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest Cyberpunk 2, w którego rozwój angażuje się 135 deweloperów. Oznacza to znaczące powiększenie kadry, gdyż wcześniej nad projektem pracowało 116 osób.

Zespoły zajmujące się Project Sirius również odnotowały wzrost liczebności, zwiększając się z 51 do 56 deweloperów. Podobnie, liczba specjalistów pracujących przy Project Hadar urosła z 22 do 29 osób. Wzrost zaobserwowano także w działach wspierających: kategoria Shared Services powiększyła się do 162 deweloperów, co oznacza wzrost z 149 osób. W kategorii „Inne” zatrudnienie również wzrosło z 17 do 22 specjalistów.

GramTV przedstawia:

Przy okazji przypomnijmy, że nadchodzące The Game Awards 2025 niestety nie przyniesie wieści związanych z Wiedźminem 4. Michał Nowakowski z CD Projekt RED potwierdził bowiem, że podczas tegorocznej gali nie otrzymamy żadnych nowych materiałów dotyczących kolejnej odsłony popularnej serii.

Warto też dodać, że do CD Projekt RED dołączył niedawno twórca Kingdom Come: Deliverance 2. Zespół został wzbogacony o nowego projektanta zadań, Karela Kolmanna.

Źródło:https://insider-gaming.com/cd-projekt-red-adds-50-new-developers/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:33

Zatrudnianie w studiu AAA w erze zwolnień w gamedevie? Nietypowo.




