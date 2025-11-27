Ponad 50 nowych deweloperów w CD Projekt RED. Studio koncentruje siły na Wiedźminie 4

Podczas prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał 2025 roku, CD Projekt Red przedstawiło aktualny stan finansowy studia oraz szczegóły dotyczące rozszerzenia swoich zespołów deweloperskich. Zanim skupiono się na kwestiach kadrowych, poinformowano, że gra Cyberpunk 2077 osiągnęła sprzedaż na poziomie 35 milionów egzemplarzy. Studio aktywnie powiększa swoje zasoby ludzkie, zatrudniając od 31 lipca 2025 roku ponad 50 nowych deweloperów, co skutkuje tym, że całkowity zespół deweloperski liczy obecnie 851 osób.

CD Projekt RED mocno powiększa zespół. Już 851 deweloperów pracuje nad nowymi grami

Prezentacja kwartalna szczegółowo określa, w jaki sposób 851 deweloperów zostało rozmieszczonych pomiędzy różnymi inicjatywami produkcyjnymi. Największa część zasobów ludzkich jest skoncentrowana na tworzeniu gry Wiedźmin 4, gdzie pracuje 447 deweloperów, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 444 osób zatrudnionych przy tym projekcie w lipcu 2025 roku. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest Cyberpunk 2, w którego rozwój angażuje się 135 deweloperów. Oznacza to znaczące powiększenie kadry, gdyż wcześniej nad projektem pracowało 116 osób.