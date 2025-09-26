FBC: Firebreak z dużą aktualizacją. Remedy walczy o graczy mimo fatalnych wyników

Zaledwie 17 osób na Steamie, a Remedy wciąż nie odpuszcza.

W lipcu Remedy zapowiedziało obszerną aktualizację FBC: Firebreak. Mimo kiepskich wyników gry, twórcy najwyraźniej nie zamierzają się poddawać. Tytuł otrzyma wspomniany update już niebawem, a dokładnie 29 września 2025 roku.

Remedy nie składa broni. Duża aktualizacja FBC: Firebreak już 29 września

FBC: Firebreak nie cieszy się największą popularnością na platformie Steam. Według danych serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało zaledwie 17 osób. Deweloperzy nie składają jednak broni.