FBC: Firebreak z dużą aktualizacją. Remedy walczy o graczy mimo fatalnych wyników

Patrycja Pietrowska
2025/09/26 09:15
Zaledwie 17 osób na Steamie, a Remedy wciąż nie odpuszcza.

W lipcu Remedy zapowiedziało obszerną aktualizację FBC: Firebreak. Mimo kiepskich wyników gry, twórcy najwyraźniej nie zamierzają się poddawać. Tytuł otrzyma wspomniany update już niebawem, a dokładnie 29 września 2025 roku.

Remedy nie składa broni. Duża aktualizacja FBC: Firebreak już 29 września

FBC: Firebreak nie cieszy się największą popularnością na platformie Steam. Według danych serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało zaledwie 17 osób. Deweloperzy nie składają jednak broni.

Aktualizacja Breakpoint ma wprowadzić do FBC: Firebreak więcej różnorodności i ulepszyć ogólne doświadczenie z rozgrywką. Twórcy wprowadzą nowy poziom samouczka, system modyfikacji broni, bronie, elementy kosmetyczne i wrogów. Pojawi się też nowy Crisis, nazwany Outbreak.

W nowej aktualizacji gracze zmierzą się z pięcioma nowymi typami przeciwników. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą jednak mechaniki progresji i sposobu przyznawania zadań. Twórcy zrezygnowali z dotychczasowego systemu, w którym gracze samodzielnie wybierali Clearance Level oraz stopień trudności misji. Zamiast tego, wprowadzony zostanie nowy system Crisis Board z rotacyjnymi zadaniami.

Więcej szczegółów związanych z aktualizacją znajduje się w tym miejscu. Na koniec przypomnijmy, że FBC: Firebreak trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera miała miejsce 17 czerwca 2025 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/fbc-firebreaks-first-big-update-breakpoint-launches-on-september-29th

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

