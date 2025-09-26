FBC: Firebreak z dużą aktualizacją. Remedy walczy o graczy mimo fatalnych wyników

Remedy nie składa broni. Duża aktualizacja FBC: Firebreak już 29 września
FBC: Firebreak nie cieszy się największą popularnością na platformie Steam. Według danych serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało zaledwie 17 osób. Deweloperzy nie składają jednak broni.
Aktualizacja Breakpoint ma wprowadzić do FBC: Firebreak więcej różnorodności i ulepszyć ogólne doświadczenie z rozgrywką. Twórcy wprowadzą nowy poziom samouczka, system modyfikacji broni, bronie, elementy kosmetyczne i wrogów. Pojawi się też nowy Crisis, nazwany Outbreak.
GramTV przedstawia:
W nowej aktualizacji gracze zmierzą się z pięcioma nowymi typami przeciwników. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą jednak mechaniki progresji i sposobu przyznawania zadań. Twórcy zrezygnowali z dotychczasowego systemu, w którym gracze samodzielnie wybierali Clearance Level oraz stopień trudności misji. Zamiast tego, wprowadzony zostanie nowy system Crisis Board z rotacyjnymi zadaniami.
Więcej szczegółów związanych z aktualizacją znajduje się w tym miejscu. Na koniec przypomnijmy, że FBC: Firebreak trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera miała miejsce 17 czerwca 2025 roku.
