Steam Machine zagrożeniem dla duopolu, czyli dla kogo jest nowa konsola Valve?

Sześcienna konsola do tej pory kojarzyła się tylko z Nintendo GameCube. Specyficzny kształt kostki sprawił, że przynajmniej pod tym kątem ten sprzęt przeszedł do historii, znacząco wyróżniając się na tle konkurentów. Dzisiaj, za sprawą nowego dzieciak Valve, może się to zmienić. Steam Machine nie jest pełnoprawną konsolą, a formalnie PC, jednak porównania do Xboksa i PlayStation są jak najbardziej na miejscu. To właśnie z tymi urządzeniami będzie rywalizować nowy sprzęt. Czy będzie w stanie przebić się i namieszać na rynku? Czy Steam Machine to największy koszmar Xboksa? A może, paradoksalnie, to PlayStation ma powody do niepokoju? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze – analitycznie i w oparciu o nie zawsze powszechnie znane fakty.

Kolejny krok był inny. Steam Deck, bo o nim mowa, poszerzył możliwości grania o funkcje charakterystyczne dla handhelda. Jest to też sprzęt produkowany wyłącznie przez Valve, w jednej konfiguracji, z bazą zweryfikowanych gier, ale też możliwością odpalenia wszystkiego co dostępne jest w bibliotece Steama (chociaż często z kiepskim skutkiem). Nieoficjalne szacunki mówiły o około 4 milionach sprzedanych urządzeń na początku 2025 roku. Warto też zastanowić się kto jest głównym odbiorcą tego handhelda. Wg szacunków dziennikarza Christophera Dringa z The Game Business, 90% posiadaczy Steam Deck to dotychczasowi użytkownicy Steama. Urządzenie skierowane jest do segmentu bardzo zaangażowanych graczy, którzy kupują dużo gier i chcą mieć do nich dostęp poza domem. To nie są osoby pozyskane od konkurencji, a dotychczasowi, tzw. heavy userzy Steama.

Nie zrozumiemy tego co robi Valve bez kontekstu historycznego. Niedawno zapowiedziany Steam Machine to nowa iteracja pomysłu, który pojawił się w 2015 roku. Wtedy ten sprzęt miał przenieść naszą bibliotekę gier do salonu. Valve nie stworzyło wówczas własnego urządzenia, a współpracowało z zewnętrznymi partnerami, tworząc kilka wersji. Ostatecznie nie był to porządny PC gamingowy, ani tym bardziej konsola. Szacuje się, że ówczesne Steam Machine znalazło zaledwie 300-400 tysięcy nabywców.

Tutaj pojawia się duży znak zapytania – kto dokładnie kupi Steam Machine? Podstawową grupą docelową będą dotychczasowi użytkownicy, którzy są na tyle zaangażowani, że chętnie kupią nowe urządzenie, aby przenieść granie z klasycznego PC do salonu. Valve zarobi na nich, ponieważ według dotychczasowych informacji amerykańska korporacja nie będzie sprzedawać swojego urządzenia ze stratą. W tym scenariuszu najbardziej poszkodowane mogą być inne formy dystrybucji gier na PC (Game Pass, GOG, Epic Games Store, GeForce NOW), ponieważ nowe urządzenie będzie zaprojektowane pod korzystanie ze Steama. Valve deklaruje, że nie będzie ono zamknięte i pozwoli odpalać też inne aplikacje. To samo można zrobić ze Steam Deckiem, ale każdy kto próbował zainstalować na nim na przykład aplikację Game Passa wie, że nie jest to ani proste, ani intuicyjne.

Klucz do sukcesu Steam Machine – wyjście ze strefy komfortu

Valve prawdziwy sukces osiągnie więc wtedy, kiedy dotrze do nowych graczy, głównie posiadaczy konsol. Aby to zrobić należy spełnić kilka warunków. Dla takiego użytkownika Xbox czy PlayStation to nie architektura, a specyficzny rodzaj doświadczenia – gry działają zawsze, sprawnie, wszystko jest od razu gotowe do użycia, bez wymiany podzespołów, instalowania sterowników i konfiguracji. Steam Machine formalnie jest PC-tem, ale na pewno będzie działać jak konsola. Minusem paradoksalnie może być największy atut, czyli dostępna baza gier. Już teraz widać to na Steam Decku, kiedy nie zawsze wiadomo czy gra będzie działać na nim poprawnie pod kątem wydajności czy sterowania. Rynek PC to też mnóstwo tytułów skrojonych pod myszkę i klawiaturę, które w naturalny sposób są mało użyteczne lub wręcz niegrywalne na padzie.

Przed Valve spore wyzwanie. Jeśli chce sięgnąć po nową grupę odbiorców, która do tej pory korzystała z konsol, musi zaoferować im doświadczenie charakterystyczne dla Xboksa i PlayStation. Steam Machine na pewno będzie mieć łatwiej niż Steam Deck, bo ma sześć razy większą moc obliczeniową. Automatycznie więc wiele gier będzie działać dobrze. Nadal jednak wyzwaniem będzie przygotowanie dużej bazy tytułów tak, aby na nowym urządzeniu działały maksymalnie wydajnie. Inna sprawa, że Steam Machine jest słabszym urządzeniem niż Xbox Series X, a potencjalna nowa generacja może jeszcze mocniej pogłębić tę różnicę. Tym samym wymagający gracze konsolowi wcale nie muszą być zachwyceni nowym urządzeniem. Valve chwali się, że ich quasi konsola ma moc większą niż 70% PC-tów używanych przez użytkowników Steama. Problem w tym, że wielu graczy oczekuje mocy tych pozostałych 30%.