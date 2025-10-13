Zaloguj się lub Zarejestruj

Remedy przyznało się do porażki. Tej gry nie udało się uratować

Mikołaj Berlik
2025/10/13 14:00
Najnowszy spin-off Control nie spełnił oczekiwań, a studio wydało oficjalne ostrzeżenie dla inwestorów.

Remedy Entertainment ogłosiło oficjalne „ostrzeżenie o zyskach” na 2025 rok, potwierdzając, że najnowszy projekt – FBC: Firebreak – nie osiągnął zakładanych wyników sprzedaży. Firma spodziewa się zakończyć rok ze stratą operacyjną, co jest efektem słabego przyjęcia gry i ograniczonej liczby graczy.

FBC: Firebreak
FBC: Firebreak

FBC: Firebreak – ambitna, ale nieudana próba

FBC: Firebreak, kooperacyjny spin-off Control, trafił na rynek w czerwcu 2025 roku. Tytuł spotkał się z chłodnym odbiorem, a jego aktywność na Steamie nigdy nie przekroczyła 2000 graczy jednocześnie. Remedy próbowało ratować sytuację dużą aktualizacją we wrześniu, która poprawiła część mechanik i przyniosła krótkotrwały wzrost zainteresowania, ale nie udało się osiągnąć wewnętrznych celów sprzedażowych.

W najnowszym raporcie finansowym studio poinformowało o obniżeniu długoterminowych prognoz sprzedaży FBC: Firebreak oraz o dokonaniu odpisu wartości w wysokości 14,9 mln euro – obejmującego koszty produkcji i zakupionych praw wydawniczych.

GramTV przedstawia:

Prezes Remedy, Tero Virtala, zapowiedział dalszy rozwój i ulepszanie gry, jednak przy zaktualizowanej, ostrożniejszej prognozie sprzedaży. W praktyce może to oznaczać stopniowe wycofywanie się z projektu, który nie zyskał oczekiwanego uznania ani wśród graczy, ani i

Tagi:

News
PC
wyniki sprzedaży
co-op
Remedy Entertainment
wyniki finansowe
raport
raport finansowy
FBC: Firebreak
