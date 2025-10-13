Remedy przyznało się do porażki. Tej gry nie udało się uratować

Remedy Entertainment ogłosiło oficjalne „ostrzeżenie o zyskach” na 2025 rok, potwierdzając, że najnowszy projekt – FBC: Firebreak – nie osiągnął zakładanych wyników sprzedaży. Firma spodziewa się zakończyć rok ze stratą operacyjną, co jest efektem słabego przyjęcia gry i ograniczonej liczby graczy.

FBC: Firebreak – ambitna, ale nieudana próba

FBC: Firebreak, kooperacyjny spin-off Control, trafił na rynek w czerwcu 2025 roku. Tytuł spotkał się z chłodnym odbiorem, a jego aktywność na Steamie nigdy nie przekroczyła 2000 graczy jednocześnie. Remedy próbowało ratować sytuację dużą aktualizacją we wrześniu, która poprawiła część mechanik i przyniosła krótkotrwały wzrost zainteresowania, ale nie udało się osiągnąć wewnętrznych celów sprzedażowych.