To najlepszy moment na powrót do Diablo 2. Klasyk Blizzarda został znacząco rozbudowany o nową mapę i bossów

Project Diablo 2 doczekał się kolejnego sezonu, a wraz z nim sporo nowości.

Project Diablo 2 doczekało się dwunastego sezonu i po raz kolejny pokazuje, dlaczego fanowski projekt uchodzi dziś za najciekawszy sposób na doświadczenie klasycznej gry Blizzarda. Twórcy od lat rozwijają swoje dzieło, a gracze mogą liczyć na sporo nowości. Project Diablo 2 – 12 sezon przynosi nową mapę Aktualizacja koncentruje się zarówno na rozbudowie endgame’u, jak i poprawie komfortu samej rozgrywki. Wśród najważniejszych nowości znalazła się zupełnie nowa, unikatowa mapa o nazwie The City of Ureh. Przeciwnicy pojawiający się w tym miejscu częściej wypuszczają przedmioty z gniazdami, a finałowy boss gwarantuje zdobycie wyjątkowej, osadzonej w gnieździe unikalnej wersji ekwipunku. To jeden z elementów, który ma zachęcić do ponownego polowania na rzadkie przedmioty.

Sezon przynosi także gruntowną przebudowę walki dystansowej. Strzały i bełty mogą teraz korzystać z jakościowych modyfikatorów oraz własnych gniazd, co otwiera drogę do tworzenia zupełnie nowych konfiguracji postaci. W grze pojawiły się świeże typy kołczanów i amunicji, a także dodatkowe przepisy rzemieślnicze dla graczy, którzy preferują styl walki inny niż dystansowy. Twórcy świętują również piątą rocznicę powstania projektu. Z tej okazji do gry trafiły wyjątkowo rzadkie warianty wizualne istniejących unikatów, wybrane przez społeczność. Nie wpływają na ich statystyki, ale pozwalają odmienić wygląd wyposażenia, co stanowi atrakcyjny dodatek dla kolekcjonerów.

Ulepszeń doczekał się także schowek. Wprowadzono wyszukiwarkę działającą w obrębie wszystkich zakładek, a kamienie i mikstury można teraz ulepszać bezpośrednio z poziomu magazynu. System filtrów łupów otrzymał opcję odtwarzania dźwięków po pojawieniu się przedmiotów odpowiadających ustawieniom gracza, co przypomina rozwiązania znane fanom Path of Exile. Patch zawiera również ogromną listę poprawek balansu i mniejszych napraw. Wśród najistotniejszych zmian znalazło się przeprojektowanie zaklęcia Blizzard, które ma od teraz zadawać bardziej przewidywalne obrażenia, oraz odświeżona wersja Exploding Shot stworzonego tak, aby po pierwszym trafieniu fale mniejszych eksplozji rozchodziły się za kolejnymi przeciwnikami. Dwunasty sezon Project Diablo 2 o nazwie Suffering jest już dostępny do pobrania na tej stronie. Aby zagrać, należy posiadać oryginalne wersje Diablo 2 oraz dodatku Lord of Destruction, po czym można zainstalować samą modyfikację i dołączyć do aktywnej społeczności rozpoczynającej nowy sezon.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.