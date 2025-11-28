Control Resonant wypłynęło przed TGA. Remedy może szykować kolejny projekt

Wiele wskazuje na to, że w studiach Remedy Entertainment trwają prace nad kolejnym projektem osadzonym w uniwersum Control. Odkryto bowiem zastrzeżony znak towarowy o nazwie „Control Resonant”, co może sugerować nadejście nowego dzieła. Znak ten został zgłoszony w European Union Intellectual Property Office. Wniosek złożyła kancelaria Nordia Attorneys at Law LTD, z której usług korzysta Remedy Entertainment.

Czy Remedy ogłosi Control Resonant podczas TGA 2025?

Seria Control jest stosunkowo młodą marką, której debiut miał miejsce w 2019 roku. Pierwsza odsłona przedstawiała losy Jesse Faden, eksplorującej enigmatyczne Biuro. Gra została niezwykle dobrze przyjęta przez krytyków i branżę, otrzymując liczne nagrody oraz nominacje na koniec roku.