Control Resonant wypłynęło przed TGA. Remedy może szykować kolejny projekt

Wiele wskazuje na to, że w studiach Remedy Entertainment trwają prace nad kolejnym projektem osadzonym w uniwersum Control. Odkryto bowiem zastrzeżony znak towarowy o nazwie „Control Resonant”, co może sugerować nadejście nowego dzieła. Znak ten został zgłoszony w European Union Intellectual Property Office. Wniosek złożyła kancelaria Nordia Attorneys at Law LTD, z której usług korzysta Remedy Entertainment.
Czy Remedy ogłosi Control Resonant podczas TGA 2025?
Seria Control jest stosunkowo młodą marką, której debiut miał miejsce w 2019 roku. Pierwsza odsłona przedstawiała losy Jesse Faden, eksplorującej enigmatyczne Biuro. Gra została niezwykle dobrze przyjęta przez krytyków i branżę, otrzymując liczne nagrody oraz nominacje na koniec roku.
Nowy projekt, jeśli się zmaterializuje, nie będzie jedynym rozszerzeniem serii – wcześniej powstał wieloosobowy tytuł FBC: Firebreak, który nie przyjął się jednak najlepiej. Ponadto, marka ta jest związana z szerszym połączonym światem Remedy, obejmującym również Alan Wake.
Jako że Remedy dotychczas nie ogłosiło oficjalnie prac nad żadnym nowym projektem Control, informację o Control Resonant należy traktować z pewną dozą ostrożności. Istnieje kilka możliwości, czym mógłby być ten tajemniczy projekt. Najbardziej oczywistym kierunkiem wydaje się pełnoprawna kontynuacja gry z 2019 roku, która mogłaby rozwijać wątek narracyjny bohaterki. Alternatywnie, biorąc pod uwagę, że twórcy z Remedy deklarowali eksplorowanie możliwości na rynku filmowym i telewizyjnym, Control Resonant mógłby potencjalnie stanowić serial.
Termin zgłoszenia znaku towarowego jest dodatkowo intrygujący, ponieważ zbliża się coroczna gala The Game Awards 2025, zaplanowana na 11 grudnia. Remedy jest stałym bywalcem tej imprezy organizowanej przez Geoffa Keighley’a. Ujawnienie Control Resonant podczas TGA, jeśli projekt jest gotowy do zapowiedzi, byłoby bardzo prawdopodobne, zatem nie pozostaje nic innego, jak śledzić dalsze ruchy Remedy.
