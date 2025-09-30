Wiedźmin z oryginalnym pomysłem w 4. sezonie. Twórcy inspirowali się Wiedźminem 3

Akurat ten element może okazać się najlepszym, co przyniesie widzom czwarty sezon.

Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Niedawno ujawniono, że w nowych odcinkach widzowie mogą spodziewać się wielkiej zmiany względem książkowemu oryginałowi. W ostatnich dniach pojawił się także wywiad z twórcami serialu, w tym z showrunnerką Lauren Schmidt Hissrich, która ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavill z Wiedźmina. Nie zabrakło także wywiadu z nowym odtwórcą roli Geralta, czyli Liamem Hemsworthem, który przyznał, że mierzył się z hejtem. Teraz serwis Redanian Intelligence ujawnił nowe szczegóły nadchodzących epizodów serialu, z których wynika, że zobaczymy animowaną scenę retrospekcji. Wiedźmin – w czwartym sezonie zobaczymy animację inspirowaną sekwencjami rysunkowymi z Wiedźmina 3 Wśród nowych twarzy obsady czwartego sezonu znalazł się Laurence Fishburne, wcielający się w wampira Regisa. Najnowsze informacje wskazują, że to właśnie jego wątek zostanie przedstawiony w nietypowy sposób. Piąty odcinek serialu ma zostać w całości poświęcony wspólnemu gotowaniu rybnej zupy przez kompanię Geralta. Scena, którą czytelnicy doskonale pamiętają, została rozbudowana niemal do pełnego epizodu i ma stać się jednym z punktów kulminacyjnych sezonu.

Podczas biesiady bohaterowie będą wracać pamięcią do własnych historii. Jaskier ma otrzymać krótki segment muzyczny w formie mini-musicalu. Cahir opowie o czasach, gdy opiekował się stworzeniem przypominającym jeża, które ostatecznie stało się władcą Nilfgaardu. Z kolei Milva podzieli się dramatycznym wspomnieniem o swoim brutalnym ojczymie. Co istotne, wszystkie wspomnienia zostaną zrealizowane w tradycyjnej formie aktorskiej. Wyjątek będzie stanowić opowieść Regisa. Twórcy zdecydowali się na przygotowanie specjalnej animacji, inspirowanej sekwencjami komiksowo-rysunkowymi z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

GramTV przedstawia:

Laurence Fishburne zdradzi w niej przeszłość swojego bohatera. Regis opowie o tym, kim jest, w jaki sposób trafił do drużyny Geralta oraz jak wygląda struktura i tajemnice wampirzego społeczeństwa. Animacja ma pozwolić widzom lepiej poznać tę postać, wejść w jego świat i lepiej zrozumieć jego motywacje. Przypomnijmy, że czwarty sezon Wiedźmina zadebiutuje już 30 października na Netflixie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.