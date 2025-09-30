Wiedźmin z oryginalnym pomysłem w 4. sezonie. Twórcy inspirowali się Wiedźminem 3

Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Niedawno ujawniono, że w nowych odcinkach widzowie mogą spodziewać się wielkiej zmiany względem książkowemu oryginałowi. W ostatnich dniach pojawił się także wywiad z twórcami serialu, w tym z showrunnerką Lauren Schmidt Hissrich, która ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavill z Wiedźmina. Nie zabrakło także wywiadu z nowym odtwórcą roli Geralta, czyli Liamem Hemsworthem, który przyznał, że mierzył się z hejtem. Teraz serwis Redanian Intelligence ujawnił nowe szczegóły nadchodzących epizodów serialu, z których wynika, że zobaczymy animowaną scenę retrospekcji.
Wiedźmin – w czwartym sezonie zobaczymy animację inspirowaną sekwencjami rysunkowymi z Wiedźmina 3
Wśród nowych twarzy obsady czwartego sezonu znalazł się Laurence Fishburne, wcielający się w wampira Regisa. Najnowsze informacje wskazują, że to właśnie jego wątek zostanie przedstawiony w nietypowy sposób. Piąty odcinek serialu ma zostać w całości poświęcony wspólnemu gotowaniu rybnej zupy przez kompanię Geralta. Scena, którą czytelnicy doskonale pamiętają, została rozbudowana niemal do pełnego epizodu i ma stać się jednym z punktów kulminacyjnych sezonu.
