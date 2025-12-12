23 lata temu doszło do skasowania genialnego science ficiton. To był wielki błąd

Fani byli zawiedzeni.

Właśnie 23 lata temu telewizja Fox podjęła jedną z najbardziej krytykowanych decyzji w historii science fiction. W grudniu 2002 roku stacja skasowała Firefly, jeszcze zanim widzowie mogli zobaczyć wszystkie odcinki. Dla wielu fanów gatunku to do dziś symbol zmarnowanego potencjału i przykład tego, jak błędy stacji potrafią pogrzebać wyjątkowy projekt. Firefly – minęły 23 lata od decyzji o skasowaniu serialu przez stację Fox Firefly, stworzone przez Jossa Whedona, opowiadało historię załogi statku Serenity przemierzającej kosmos w XXVI wieku. Ludzkość dawno opuściła Ziemię, a nowy porządek świata narzucił Sojusz, powstały z połączenia dawnych potęg. Na jego obrzeżach funkcjonują bohaterowie serialu, z charyzmatycznym kapitanem Malcolmem Reynoldsem na czele, granym przez Nathana Filliona. To opowieść o przetrwaniu, wolności i moralnych kompromisach w świecie, który rzadko jest czarno biały.

Serial wyróżniał się nietypowym połączeniem science fiction i westernu. Surowe krajobrazy, rewolwery i klimat pogranicza mieszały się tu z lotami kosmicznymi, zaawansowaną technologią i futurystyczną polityką. Pod tą gatunkową hybrydą kryły się jednak tematy bardzo bliskie współczesności, od władzy i kontroli, po wykluczenie i cenę niezależności. Całość dopełniały błyskotliwe dialogi oraz bohaterowie, którzy szybko zapadali w pamięć.

Problem w tym, że Fox kompletnie nie potrafił tego serialu sprzedać widzom. Firefly trafiło do piątkowego pasma, które znane jest raczej z komediowych programów, przez co ostatecznie zostało przesunięte w ramówce i chwilami znikało z anteny na rzecz innych wydarzeń. Kampania promocyjna sugerowała lekką, dynamiczną rozrywkę akcji z domieszką humoru, co nie oddawało charakteru produkcji opartej przede wszystkim na relacjach między postaciami. Najbardziej kontrowersyjną decyzją było jednak emitowanie odcinków w niewłaściwej kolejności. Oryginalny pilot, który wprowadzał świat i bohaterów, uznano za zbyt mało atrakcyjny na start. W efekcie wyemitowano tylko 11 z 14 nakręconych epizodów. Niskie wyniki oglądalności, w dużej mierze będące skutkiem chaosu programowego, stały się pretekstem do anulowania serialu. Firefly nie dostało szansy na rozwinięcie skrzydeł, domknięcie wątków ani na prawdziwy finał sezonu. Paradoksalnie to właśnie po skasowaniu narodził się fenomen tej produkcji. Dzięki wydaniom na nośnikach fizycznych i sile poleceń między widzami serial zyskał oddaną społeczność fanów. Popularność była na tyle duża, że kilka lat później powstał film Serenity, który pozwolił twórcom zakończyć historię na własnych zasadach. Uniwersum doczekało się także kontynuacji w komiksach.

