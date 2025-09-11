Wiedźmin przywróci uwielbiany element w 4. sezonie. Znów będzie hitem w sieci?

Zbliżamy się do wielkiego ogłoszenia oficjalnej daty premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Niedawno serwis Redanian Intelligence podał termin debiutu nowych odcinków serialu Netflixa, a niedawno dowiedzieliśmy się również, że gwiazda Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy zastąpi dotychczasowego aktora w roli Vesemira. Teraz serwis ujawnił, że w czwartym sezonie nie zabraknie kolejnego występu Jaskra. Bard zapewni serialowi numer muzyczny, który z pewnością wpadnie wielu widzom w ucho. Wiedźmin – jeden z odcinków czwartego sezonu będzie wyjątkowy W środku sezonu pojawi się odcinek niemal w całości poświęcony… gotowaniu zupy rybnej. Inspiracją dla tej sekwencji jest popularny wątek z książki Andrzeja Sapkowskiego Chrzest ognia, w którym Geralt, Jaskier, Milva, Cahir i Regis zatrzymują się na chwilę w trakcie swojej podróży i wspólnie przygotowują posiłek, zacieśniając więzi.

Scena w serialu ma być jednak znacznie bardziej rozbudowana niż w książce. Odcinek zostanie wypełniony licznymi retrospekcjami, w których postacie będą opowiadały o swojej przeszłości. Każdy z bohaterów otrzyma chwilę, by podzielić się własną historią, a niektóre z tych opowieści zostaną zilustrowane specjalnie przygotowanymi sekwencjami.

Najbardziej zaskakujący fragment dotyczy Jaskra. Bard otrzyma własny, wyjątkowy segment w formie miniaturowego musicalu. Nie będzie to jednak typowe solowe wykonanie i w scenie mają pojawić się także inni bohaterowie, którzy zaczną śpiewać i tańczyć, a także Valdo Marx, znany rywal Jaskra. W tym samym odcinku pojawią się również retrospekcje ukazujące młodego Cahira i młodą Milvę, których wcielą się Aaron Zicman i Leanne Ho. Według doniesień to właśnie w sekwencji z gotowaniem zupy zostaną zaprezentowane ich pierwsze sceny w serialu. Cały odcinek ma być nie tylko humorystyczną odskocznią, ale też emocjonalnym momentem wytchnienia w środku burzliwego sezonu. Jeśli doniesienia się potwierdzą, może to być jedna z najbardziej oryginalnych i zapadających w pamięć części całego serialowego Wiedźmina.

