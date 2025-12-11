Powstaje nowa ekranizacja hitowego cyklu fantasy. To będzie konkurencja dla Harry’ego Pottera?

Kolejna popularna seria fantasy doczeka się adaptacji.
Seria Magiczny domek na drzewie, która od ponad trzydziestu lat towarzyszy młodym czytelnikom na całym świecie, zmierza na ekrany w formie animowanego serialu. Produkcję przygotowuje firma Spuree, specjalizująca się w technologiach wspierających tworzenie treści, we współpracy z wytwórnią Rideback.
Magiczny domek na drzewie – powstaje animowany serial na podstawie słynnej serii fantasy dla dzieci
Mary Pope Osborne, autorka bestsellerowego cyklu, będzie brała czynny udział w pracach nad serialem. Partnerstwo ze Spuree będzie pierwszym dużym przedsięwzięciem autorki, a jednocześnie pozwoli połączyć literacką wizję pisarki z nowoczesnym narzędziem do tworzenia trójwymiarowych produkcji, opartym na „bezpiecznej i etycznej sztucznej inteligencji”.
W osobnym oświadczeniu Osborne podkreśliła, że od dawna marzyła o ekranizacji, która pozwoli jej na realny wpływ na kierunek projektu:
Przez wiele lat szukałam sposobu na adaptację moich książek w taki sposób, który da mi prawdziwe miejsce przy stole, czego autorzy niemal nigdy nie doświadczają, gdy ich dzieło trafia do innego medium.
Dzięki zespołom ze Spuree i Rideback mogę wreszcie spełnić to marzenie i zaprosić do współpracy wybrany przeze mnie zespół kreatywny, aby przenieść książki Magiczny domek na drzewie na ekran w sposób wierny ich duchowi.
GramTV przedstawia:
Plan zakłada premierę na streamingu, a także działania edukacyjne prowadzone we współpracy z rodzicami, nauczycielami i bibliotekarzami. Twórcy celują w globalną dystrybucję, co ma wykorzystać ogromny zasięg, jaki seria już posiada w dziesiątkach krajów i języków.
Za produkcję wykonawczą odpowiadać będą Mary Pope Osborne oraz jej wieloletni współpracownik Will Osborne. Scenariusze przygotują Will Osborne i Jenny Laird, a oprawę muzyczną skomponuje Randy Courts, autor muzyki do ośmiu musicalowych adaptacji tego uniwersum.
Cykl Magiczny domek na drzewie, wydawany od 1992 roku, osiągnął sprzedaż przekraczającą 194 milionów egzemplarzy i został przetłumaczony na 39 języków. W skład marki wchodzi ponad 100 tytułów, także publikacje popularnonaukowe, powieści graficzne, show oraz liczne adaptacje teatralne. Seria ukazuje się nakładem Penguin Random House.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!