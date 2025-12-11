Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje nowa ekranizacja hitowego cyklu fantasy. To będzie konkurencja dla Harry’ego Pottera?

Radosław Krajewski
2025/12/11 14:30
Kolejna popularna seria fantasy doczeka się adaptacji.

Seria Magiczny domek na drzewie, która od ponad trzydziestu lat towarzyszy młodym czytelnikom na całym świecie, zmierza na ekrany w formie animowanego serialu. Produkcję przygotowuje firma Spuree, specjalizująca się w technologiach wspierających tworzenie treści, we współpracy z wytwórnią Rideback.

Magiczny domek na drzewie

Magiczny domek na drzewie – powstaje animowany serial na podstawie słynnej serii fantasy dla dzieci

Mary Pope Osborne, autorka bestsellerowego cyklu, będzie brała czynny udział w pracach nad serialem. Partnerstwo ze Spuree będzie pierwszym dużym przedsięwzięciem autorki, a jednocześnie pozwoli połączyć literacką wizję pisarki z nowoczesnym narzędziem do tworzenia trójwymiarowych produkcji, opartym na „bezpiecznej i etycznej sztucznej inteligencji”.

W osobnym oświadczeniu Osborne podkreśliła, że od dawna marzyła o ekranizacji, która pozwoli jej na realny wpływ na kierunek projektu:

Przez wiele lat szukałam sposobu na adaptację moich książek w taki sposób, który da mi prawdziwe miejsce przy stole, czego autorzy niemal nigdy nie doświadczają, gdy ich dzieło trafia do innego medium.

Dzięki zespołom ze Spuree i Rideback mogę wreszcie spełnić to marzenie i zaprosić do współpracy wybrany przeze mnie zespół kreatywny, aby przenieść książki Magiczny domek na drzewie na ekran w sposób wierny ich duchowi.

GramTV przedstawia:

Plan zakłada premierę na streamingu, a także działania edukacyjne prowadzone we współpracy z rodzicami, nauczycielami i bibliotekarzami. Twórcy celują w globalną dystrybucję, co ma wykorzystać ogromny zasięg, jaki seria już posiada w dziesiątkach krajów i języków.

Za produkcję wykonawczą odpowiadać będą Mary Pope Osborne oraz jej wieloletni współpracownik Will Osborne. Scenariusze przygotują Will Osborne i Jenny Laird, a oprawę muzyczną skomponuje Randy Courts, autor muzyki do ośmiu musicalowych adaptacji tego uniwersum.

Cykl Magiczny domek na drzewie, wydawany od 1992 roku, osiągnął sprzedaż przekraczającą 194 milionów egzemplarzy i został przetłumaczony na 39 języków. W skład marki wchodzi ponad 100 tytułów, także publikacje popularnonaukowe, powieści graficzne, show oraz liczne adaptacje teatralne. Seria ukazuje się nakładem Penguin Random House.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/magic-tree-house-animated-series-spuree-rideback-1236605745/

Popkultura
książka
serial
fantasy
animacja
serial animowany
ekranizacja
Magiczny domek na drzewie
Mary Pope Osborne
Spuree
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

