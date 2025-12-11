Powstaje nowa ekranizacja hitowego cyklu fantasy. To będzie konkurencja dla Harry’ego Pottera?

Seria Magiczny domek na drzewie, która od ponad trzydziestu lat towarzyszy młodym czytelnikom na całym świecie, zmierza na ekrany w formie animowanego serialu. Produkcję przygotowuje firma Spuree, specjalizująca się w technologiach wspierających tworzenie treści, we współpracy z wytwórnią Rideback.

Magiczny domek na drzewie – powstaje animowany serial na podstawie słynnej serii fantasy dla dzieci

Mary Pope Osborne, autorka bestsellerowego cyklu, będzie brała czynny udział w pracach nad serialem. Partnerstwo ze Spuree będzie pierwszym dużym przedsięwzięciem autorki, a jednocześnie pozwoli połączyć literacką wizję pisarki z nowoczesnym narzędziem do tworzenia trójwymiarowych produkcji, opartym na „bezpiecznej i etycznej sztucznej inteligencji”.