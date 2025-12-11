Zaloguj się lub Zarejestruj

Kinowy hit z błyskawiczną premierą na VOD. Nie minie nawet miesiąc od debiutu na pełnym ekranie

Radosław Krajewski
2025/12/11 09:50
0
0

Rekordowo szybka premiera najnowszego filmu, który niedawno pojawił się w kinach.

Universal Pictures zrobiło nietypowy krok, aby zarobić na drugiej części Pięciu koszmarnych nocy. Fani filmowej adaptacji nie będą musieli długo czekać na możliwość obejrzenia najnowszej odsłony horroru w domowym zaciszu. Produkcja trafi do sprzedaży oraz wypożyczenia w wersji cyfrowej już 23 grudnia tego roku. Film pojawi się w serwisach Amazon Prime Video, iTunes, Vudu oraz Google Play Movies. Polska data premiery filmu na VOD nie jest jeszcze znana.

Pięć koszmarnych nocy 2
Pięć koszmarnych nocy 2

Pięć koszmarnych nocy 2 już za chwilę trafi na VOD

Pięć koszmarnych nocy 2 zadebiutowało w kinach 5 grudnia. Oznacza to, że po zaledwie 2,5 tygodnia film będzie dostępny w serwisach VOD. Do tej pory produkcja zarobiła w kinach na całym świecie aż 117,5 miliona dolarów.

Produkcja zebrała mieszane recenzje. Ocena krytyków wynosi zaledwie 15% w serwisie Rotten Tomatoes. Widzowie byli znacznie bardziej przychylni, co przełożyło się na wynik 87%. W serwisie IMDb tytuł zdobył średnią 5,8/10 od widzów.

Za reżyserię odpowiada Emma Tammi, a scenariusz przygotował Scott Cawthon, twórca popularnego cyklu gier. W obsadzie znaleźli się: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Wayne Knight, Mckenna Grace oraz Teo Briones.

Akcja filmu przenosi widzów rok po dramatycznych wydarzeniach w Freddy Fazbear’s Pizza. Gdy Abby, siostra byłego ochroniarza Mike’a, wyrusza w poszukiwaniu swoich animatronicznych przyjaciół, ponownie dochodzi do serii niepokojących incydentów. W ich trakcie odkrywane są sekrety związane z początkiem działalności Freddy’ego, które odsłaniają zapomniane zagrożenie uśpione przez dziesięciolecia.

Źródło:https://maxblizz.com/five-nights-at-freddys-2-vod-release-date-revealed/

