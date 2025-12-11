Kinowy hit z błyskawiczną premierą na VOD. Nie minie nawet miesiąc od debiutu na pełnym ekranie

Universal Pictures zrobiło nietypowy krok, aby zarobić na drugiej części Pięciu koszmarnych nocy. Fani filmowej adaptacji nie będą musieli długo czekać na możliwość obejrzenia najnowszej odsłony horroru w domowym zaciszu. Produkcja trafi do sprzedaży oraz wypożyczenia w wersji cyfrowej już 23 grudnia tego roku. Film pojawi się w serwisach Amazon Prime Video, iTunes, Vudu oraz Google Play Movies. Polska data premiery filmu na VOD nie jest jeszcze znana.

Pięć koszmarnych nocy 2 już za chwilę trafi na VOD

Pięć koszmarnych nocy 2 zadebiutowało w kinach 5 grudnia. Oznacza to, że po zaledwie 2,5 tygodnia film będzie dostępny w serwisach VOD. Do tej pory produkcja zarobiła w kinach na całym świecie aż 117,5 miliona dolarów.