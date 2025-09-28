Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani jeszcze nie widzieli nowego Wiedźmina, a Liam Hemsworth już mierzy się z falą hejtu

Jakub Piwoński
2025/09/28 13:30
Na aktora spadła teraz ogromna presja.

O tym, że Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta z Rivii, wiemy już jakiś czas. Ale wokół tego tematu i całego serialu nadal jest bardzo gorąco. Wcześniej pisaliśmy już o powodach odejścia Cavilla, ale teraz światło dzienne ujrzała druga strona historii – nowy odtwórca głównej roli miał ogromne problemy z reakcją części fanów.

Liam Hemsworth w ogniu krytyki jeszcze przed premierą serialu

W rozmowie z Entertainment Weekly aktor przyznał, że fala krytyki, jaka na niego spadła, była dużym wyzwaniem:

[Moja rola w serialu] wywołała sporo reakcji i czułem, że muszę je odsunąć na bok. Zaczęło mnie to rozpraszać. Już wiele razy miałem do czynienia z podobnymi sytuacjami i wiecie, ostatecznie kocham robić filmy, opowiadać historie i grać. Nie chcę, żeby to wszystko [co ludzie piszą w internecie] wpływało na mój sposób przedstawiania historii, którą chcę opowiedzieć. Dlatego przez większość ubiegłego roku odciąłem się od mediów społecznościowych i internetu – powiedział Hemsworth.

Aktor zastąpi Cavilla na dwa finałowe sezony serialu. Po raz pierwszy w roli Geralta zobaczymy go 30 października, kiedy premierę będzie miał czwarty sezon Wiedźmina. To jednocześnie najdroższa odsłona cyklu – budżet wyceniono na aż 221 milionów dolarów. Nie da się ukryć, że na aktora spadła teraz ogromna presja.

Przed Hemsworthem, ale i przed showrunnerką, stoi więc bardzo trudne zadanie – udźwignąć kontynuację jednej z największych produkcji Netfliksa i przekonać fanów do nowej wersji Geralta. Tym bardziej że już teraz wiadomo, iż w 4. sezonie pojawi się kilka zmian, które mogą mocno zaskoczyć widzów.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/liam-hemsworth-the-witcher-backlash-henry-cavill-recasting-1236529202/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:31

Sam nie wiem... sytuacja na kształt kobzy. Z jednej strony - dobrze, że nie kolorowy (i nie piszę złosliwie - po prostu odnoszę się do rzeczywistości zastanej w materiale źródłowym, książkach). Z drugiej - aktor to tylko rzemieślnik i dopóki nie wypowiada się na tematy polityczne, ma robić dobrą robotę, być wiarygodnym. Choć - moim zdaniem Hemsworth jest za młody do tej roli. Jego twarz nie ma w sobie dość charakteru. Moim zdaniem najlepszym wiedźminem byłby Mads Mikkelsen. Ale to moja opinia...

Pamiętacie, ile hejtu było na Deepa, że bije żonę? A potem okazało się, że ona podobno waliła kupę do jego łóżka. Czy jakoś tak... Słowo ostrzejsze od miesza - cytując niedokładnie starego dr Jonesa. 




