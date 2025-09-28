Fani jeszcze nie widzieli nowego Wiedźmina, a Liam Hemsworth już mierzy się z falą hejtu

O tym, że Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta z Rivii, wiemy już jakiś czas. Ale wokół tego tematu i całego serialu nadal jest bardzo gorąco. Wcześniej pisaliśmy już o powodach odejścia Cavilla, ale teraz światło dzienne ujrzała druga strona historii – nowy odtwórca głównej roli miał ogromne problemy z reakcją części fanów.

Liam Hemsworth w ogniu krytyki jeszcze przed premierą serialu

W rozmowie z Entertainment Weekly aktor przyznał, że fala krytyki, jaka na niego spadła, była dużym wyzwaniem: