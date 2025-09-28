Fani jeszcze nie widzieli nowego Wiedźmina, a Liam Hemsworth już mierzy się z falą hejtu

O tym, że Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta z Rivii, wiemy już jakiś czas. Ale wokół tego tematu i całego serialu nadal jest bardzo gorąco. Wcześniej pisaliśmy już o powodach odejścia Cavilla, ale teraz światło dzienne ujrzała druga strona historii – nowy odtwórca głównej roli miał ogromne problemy z reakcją części fanów.
Liam Hemsworth w ogniu krytyki jeszcze przed premierą serialu
W rozmowie z Entertainment Weekly aktor przyznał, że fala krytyki, jaka na niego spadła, była dużym wyzwaniem:
[Moja rola w serialu] wywołała sporo reakcji i czułem, że muszę je odsunąć na bok. Zaczęło mnie to rozpraszać. Już wiele razy miałem do czynienia z podobnymi sytuacjami i wiecie, ostatecznie kocham robić filmy, opowiadać historie i grać. Nie chcę, żeby to wszystko [co ludzie piszą w internecie] wpływało na mój sposób przedstawiania historii, którą chcę opowiedzieć. Dlatego przez większość ubiegłego roku odciąłem się od mediów społecznościowych i internetu – powiedział Hemsworth.
GramTV przedstawia:
Aktor zastąpi Cavilla na dwa finałowe sezony serialu. Po raz pierwszy w roli Geralta zobaczymy go 30 października, kiedy premierę będzie miał czwarty sezon Wiedźmina. To jednocześnie najdroższa odsłona cyklu – budżet wyceniono na aż 221 milionów dolarów. Nie da się ukryć, że na aktora spadła teraz ogromna presja.
Przed Hemsworthem, ale i przed showrunnerką, stoi więc bardzo trudne zadanie – udźwignąć kontynuację jednej z największych produkcji Netfliksa i przekonać fanów do nowej wersji Geralta. Tym bardziej że już teraz wiadomo, iż w 4. sezonie pojawi się kilka zmian, które mogą mocno zaskoczyć widzów.