Wielki hit z polskich kin trafił na Netflix po zaledwie dwóch miesiącach od premiery

Ostatnia wspólna produkcja duetu Pasikowski–Linda właśnie trafiła na Netfliksa. Zamach na papieża, jeden z najgłośniejszych polskich filmów 2025 roku, jest już dostępny w serwisie. Produkcja zapowiadana jako finałowa kolaboracja legendarnego reżysera Psów i jego wieloletniego ekranowego partnera wzbudza jednak mieszane reakcje. Nie zmienia to faktu, że polscy widzowie do kin udali się tłumnie.

Zamach na papieża – tegoroczny kinowy hit trafił na Netflix

Warto przypomnieć, że Pasikowski i Linda tworzą filmowy duet od ponad 30 lat — od Krolla, przez kultowe Psy, które kilka lat temu doczekały się trzeciego filmu. Razem pracowali także przy takich tytułach jak Operacja Samum czy Demony wojny wg Goi. Zamach na papieża miał być dla nich symbolicznym domknięciem tej współpracy. Thriller inspirowany kulisami zamachu na Jana Pawła II reżyser i aktor traktowali jako projekt szczególny.