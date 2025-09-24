Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin z wielką zmianą fabuły w 4. sezonie. Sekret zostanie ujawniony wcześniej niż w książkach

Radosław Krajewski
2025/09/24 18:00
Wiedźmin od Netfliksa zbliża się wielkimi krokami. Czwarty sezon szykuje duże zmiany w fabule.

Netflix przygotowuje się do premiery czwartego sezonu Wiedźmina, który zadebiutuje 30 października. To wyjątkowy moment dla serialu, gdyż w roli Geralta z Rivii po raz pierwszy zobaczymy Liama Hemswortha. Aktor zastąpi Henry’ego Cavilla, który żegna się z produkcją po trzech sezonach. Fani mogą liczyć nie tylko na zmianę odtwórcy głównej roli, lecz także na kluczowe wydarzenia fabularne, które odmienią sposób opowiadania sagi.

Wiedźmin
Wiedźmin

Wiedźmin – Geralt pozna tożsamość Emhyra w serialu wcześniej niż w książkach

Już wcześniej informowaliśmy, że twórcy serialu zamierzają uśmiercić niektóre kluczowe postacie, które w książkach Andrzeja Sapkowskiego przeżyły. Teraz serwis Redanian Intelligence ujawnił kolejne fabularne zmiany, w tym wcześniejsze ujawnienie sekretu tożsamości Emhyra var Emreisa.

W książkach Andrzeja Sapkowskiego czytelnik dowiaduje się, że cesarz Nilfgaardu i Duny, tajemniczy jeżozwierz z opowieści o klątwie, to ta sama osoba dopiero na końcu sagi. Geralt poznaje tę informację dopiero podczas bezpośredniego spotkania z Emhyrem.

Serial postanowił podejść do tego inaczej. Widzowie już w drugim sezonie otrzymali potwierdzenie, kim naprawdę jest władca Nilfgaardu. Sam Geralt jednak wciąż żyje w nieświadomości. Okazuje się, że jego odkrycie nie zostanie opóźnione aż do finału piątej serii.

W piątym epizodzie nowego sezonu, określanym przez twórców mianem „odcinka z zupą rybną”, widzowie poznają historię i wspomnienia członków kompanii Geralta. To właśnie w tej części Jaskier ma doczekać się mini-musicalu, natomiast Cahir odsłoni nieznany dotąd wątek ze swojej młodości.

Postać opowiada o trudnym dzieciństwie i ojcu, przed którym wielokrotnie uciekał. W tym czasie nawiązał niezwykłą relację z dziwnym stworzeniem przypominającym jeża, mieszkającym w jaskini, odrzuconym przez otoczenie. Chłopiec przynosił mu jedzenie i wodę, starając się nieść pomoc. Tym stworzeniem był oczywiście Duny, czyli przyszły cesarz Emhyr. To właśnie podczas tej opowieści Geralt zaczyna łączyć fakty i odkrywa, że Duny oraz Emhyr to jedna i ta sama osoba.

Zmiana wprowadza nową dynamikę do rozmowy, która w sadze książkowej rozgrywa się dopiero na samym końcu. Tym razem finał spotkania wiedźmina i cesarza zostanie poprowadzony w inny sposób, bez elementu wielkiej tajemnicy.

Niedawno ujawniono również budżet czwartego sezonu Wiedźmina. Okazało się, że to jeden z najdroższych sezonów w historii seriali.

Źródło:https://redanianintelligence.com/2025/09/22/how-the-witcher-handles-its-biggest-reveal-in-season-4/

