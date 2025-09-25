Dlaczego Henry Cavill odszedł z Wiedźmina? Twórczyni serialu przerywa milczenie i wyjaśnia powody

Przed trzema laty świat obiegła wiadomość, że Henry Cavill żegna się z rolą Geralta z Rivii w serialu Netflixa, a jego miejsce zajmie Liam Hemsworth. Teraz, tuż przed premierą czwartego sezonu, showrunnerka produkcji Lauren Schmidt Hissrich po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała, co stało za decyzją brytyjskiego aktora i jak wyglądały kulisy zmian w obsadzie.
Wiedźmin – Lauren Schmidt Hissrich ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavilla z serialu
W rozmowie z Entertainment Weekly Hissrich przyznała, że temat odejścia Cavilla nie pojawił się nagle, a rozmowy na ten temat trwały już od dłuższego czasu. Showrunnerka przyznała, że głównym powodem rozstania która z Wiedźminem była chęć wcielenia się w inne postacie.
On miał plany związane z innymi rolami, którym chciał się w pełni poświęcić. Z naszej perspektywy nie można kogoś zmuszać do pracy nad czymś, czego nie chce robić. Myślę, że dlatego ta decyzja była obustronnie korzystna - wyjaśniła showrunnerka.
Tym samym Hissrich odniosła się do nieudanych planów powrotu Cavilla do roli Supermana oraz do serialowej adaptacji Warhammer 40K przygotowywanej przez Amazona, która wciąż znajduje się w produkcji.
Również sam Cavill na krótko przed oficjalnym ogłoszeniem zmiany obsady dał jasno do zrozumienia, że jego decyzja była związana z wiarą w podejmowane zawodowe wybory:
To kwestia wiary. Jeśli wierzysz w to, co robisz, możesz kontynuować. Ale równie ważne jest, aby w porę zrozumieć, że podążasz w złym kierunku i wtedy należy przestać. Nie można po prostu brnąć dalej tylko dlatego, że już się zaczęło. To prowadzi na mroczną ścieżkę – mówił aktor.
Hissrich odniosła się także do tematu twórczych różnic, które od dawna pojawiały się w spekulacjach fanów. Zaznaczyła jednak, że ten termin bywa nadużywany i może oznaczać praktycznie wszystko.
Rozmawiałam z Kimem i był zdruzgotany. Uwielbiał grać Vesemira. Ale F1 to duża produkcja, więc rozumiem, że nie mogli dostosować się do naszego grafiku. Peter podszedł do sprawy niezwykle profesjonalnie. Pytał, co powinien przejąć z kreacji Kima, a co dodać od siebie. Kim miał charakterystyczny akcent, więc Peter dokładnie go odsłuchał i starał się go odwzorować. Pełny profesjonalizm - zdradziła showrunnerka.
Co ciekawe, Vesemir w ogóle nie miał powrócić po zakończeniu wcześniejszych wątków:
Szczerze mówiąc, początkowo sądziliśmy, że już go nie zobaczymy. Jednak w pokoju scenarzystów padło pytanie: a co, jeśli ponownie wprowadzimy wiedźminów, bo wiemy, że w przyszłości będą wydarzenia, do których Vesemir jest potrzebny? - dodała Hissrich.
W artykule Entertainment Weekly pojawiły się także nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina. Możemy na nich zobaczyć zarówno Hemswortha w roli Geralta, ale także Ciri, Yennefer, wampira Regisa oraz krasnoludów. Wszystkie te ujęcia zobaczycie poniżej.