Dlaczego Henry Cavill odszedł z Wiedźmina? Twórczyni serialu przerywa milczenie i wyjaśnia powody

Wiele osób takie tłumaczenie nie przekona.

Przed trzema laty świat obiegła wiadomość, że Henry Cavill żegna się z rolą Geralta z Rivii w serialu Netflixa, a jego miejsce zajmie Liam Hemsworth. Teraz, tuż przed premierą czwartego sezonu, showrunnerka produkcji Lauren Schmidt Hissrich po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała, co stało za decyzją brytyjskiego aktora i jak wyglądały kulisy zmian w obsadzie. Wiedźmin – Lauren Schmidt Hissrich ujawniła powody odejścia Henry’ego Cavilla z serialu Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowe odcinki nie będą trzymały się ściśle fabuły znanej z książek Andrzeja Sapkowskiego i twórcy ponownie zmienią historię na potrzeby serialu. To właśnie w tym sezonie zostanie ujawniony wielki sekret, o którym Geralt dowiedział się dopiero na samym końcu Sagi. Dodatkowo na widzów czeka sporo pożegnań, w tym również ważnych bohaterów, które w książkach przeżyły. Jednak największą nowością jest zmiana odtwórcy głównej roli, która została przejęta przez Liama Hemswortha.

W rozmowie z Entertainment Weekly Hissrich przyznała, że temat odejścia Cavilla nie pojawił się nagle, a rozmowy na ten temat trwały już od dłuższego czasu. Showrunnerka przyznała, że głównym powodem rozstania która z Wiedźminem była chęć wcielenia się w inne postacie. On miał plany związane z innymi rolami, którym chciał się w pełni poświęcić. Z naszej perspektywy nie można kogoś zmuszać do pracy nad czymś, czego nie chce robić. Myślę, że dlatego ta decyzja była obustronnie korzystna - wyjaśniła showrunnerka. Tym samym Hissrich odniosła się do nieudanych planów powrotu Cavilla do roli Supermana oraz do serialowej adaptacji Warhammer 40K przygotowywanej przez Amazona, która wciąż znajduje się w produkcji. Również sam Cavill na krótko przed oficjalnym ogłoszeniem zmiany obsady dał jasno do zrozumienia, że jego decyzja była związana z wiarą w podejmowane zawodowe wybory: To kwestia wiary. Jeśli wierzysz w to, co robisz, możesz kontynuować. Ale równie ważne jest, aby w porę zrozumieć, że podążasz w złym kierunku i wtedy należy przestać. Nie można po prostu brnąć dalej tylko dlatego, że już się zaczęło. To prowadzi na mroczną ścieżkę – mówił aktor.

GramTV przedstawia:

Hissrich odniosła się także do tematu twórczych różnic, które od dawna pojawiały się w spekulacjach fanów. Zaznaczyła jednak, że ten termin bywa nadużywany i może oznaczać praktycznie wszystko. To nie jedyna obsadowa zmiana w nadchodzącym sezonie. Peter Mullan przejmie rolę Vesemira od Kima Bodnii, który musiał zrezygnować z udziału w produkcji ze względu na zobowiązania w filmie F1. Rozmawiałam z Kimem i był zdruzgotany. Uwielbiał grać Vesemira. Ale F1 to duża produkcja, więc rozumiem, że nie mogli dostosować się do naszego grafiku. Peter podszedł do sprawy niezwykle profesjonalnie. Pytał, co powinien przejąć z kreacji Kima, a co dodać od siebie. Kim miał charakterystyczny akcent, więc Peter dokładnie go odsłuchał i starał się go odwzorować. Pełny profesjonalizm - zdradziła showrunnerka. Co ciekawe, Vesemir w ogóle nie miał powrócić po zakończeniu wcześniejszych wątków: Szczerze mówiąc, początkowo sądziliśmy, że już go nie zobaczymy. Jednak w pokoju scenarzystów padło pytanie: a co, jeśli ponownie wprowadzimy wiedźminów, bo wiemy, że w przyszłości będą wydarzenia, do których Vesemir jest potrzebny? - dodała Hissrich. W artykule Entertainment Weekly pojawiły się także nowe zdjęcia z nadchodzących odcinków Wiedźmina. Możemy na nich zobaczyć zarówno Hemswortha w roli Geralta, ale także Ciri, Yennefer, wampira Regisa oraz krasnoludów. Wszystkie te ujęcia zobaczycie poniżej. Przypomnijmy, że czwarty sezon Wiedźmina zadebiutuje 30 października. Według wciąż niepotwierdzonych informacji tego samego dnia na Netflixie pojawi się również spin-off o Szczurach.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.