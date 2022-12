Wiedźmin: Rodowód krwi powstał, bo twórca serialu był sfrustrowany książkami

W ostatnim czasie głośna stała się afera dotycząca rzekomego wyśmiewania powieści i gier CD Projekt RED przez scenarzystów serialowego Wiedźmina od Netflixa. Do sprawy niedawno odniosła się Lauren Schmidt Hissrich, która zaprzeczyła tym oskarżeniom. W przypadku Declana de Barry frustracja wynikała nie z jakości samej opowieści wymyślonej przez Sapkowskiego, ale pewnych braków dotyczących tworzenia się świata znanego z książek. Showrunner Rodowodu krwi, jeszcze podczas prac nad drugim sezonem Wiedźmina, chciał rozszerzyć to uniwersum o wydarzenia toczące się ponad tysiąc lat przed Geraltem. Zainteresowana pomysłem na prequel była również Lauren Schmidt Hissrich, która wyszła z inicjatywą stworzenia serialu.

Próbowaliśmy to wymyślić... Pamiętam, jak podszedłem do tablicy w pokoju scenarzystów i narysowałem szkic tego, jak moim zdaniem wyglądał ten świat i na czym opiera się Koniunkcja Sfer. Pod koniec drugiego sezonu showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich powiedziała: „Czy byłbyś zainteresowany napisaniem prequela opartego na Koniunkcji Sfer?” Odparłem: „Tak, świetnie”. To wciąż siedziało mi w głowie. Myślę, że to też było w głowie Lauren.