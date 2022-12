Wiedźmin: Rodowód krwi wyśmiewany przez widzów. Serial Netflixa w ogniu krytyki

W miniony weekend zadebiutował nowy zwiastun Wiedźmina: Rodowodu krwi, czyli spin-offu głównego serialu. Fani uniwersum od Netflixa na podstawie świata stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego niedawno musieli pożegnać się z Henrym Cavilllem, który zrezygnował z roli Geralta w kolejnych sezonach Wiedźmina, a wkrótce otrzymają nową produkcję z wiedźmińskiej serii, którą mocno krytykują. Najnowsza zapowiedź nie mogła liczyć na przychylność widzów i anglojęzyczny zwiastun może pochwalić się aż 67 tysięcy łapek w dół do 21 tysięcy w górę (warto pamiętać, że dane nie są precyzyjne).

W komentarzach nie brakuje narzekań na każdy poszczególny element serialu, począwszy od różnorodnej rasowo obsady, po kostiumy, aż przez wizualne aspekty, czy brak jakichkolwiek podobieństw do dzieł Sapkowskiego. Niektórzy wprost porównują Wiedźmina: Rodowód krwi do Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazona, wieszcząc taką samą jakościową porażkę. Najciekawsze komentarze znajdziecie poniżej.

W życiu bym nie zgadła że to ma cokolwiek wspólnego z wiedźminem gdyby nie ten tytuł...To co Netflix robi z tą marką powinno być karalne xd - @dominika3828

Totalnie nie rozumiem tego podejścia. Mieliście bardzo dobre opowiadania i książki, wystarczyło zrobić adaptacje i moglibyście kręcić kontent na kilka sezonów, spokojni o wyniki oglądalności, ale zaczęliście zmieniać fabułę i kombinować żeby uszczęśliwić ludzi na siłę. Jeszcze pierwszy sezon dawał radę ale drugi to już kompletnie stracił swój pierwotny charakter i stał się byle jakim serialem fantasy. A ten prequel "Wiedźmina" to pozostawię bez komentarza.

NO TRZYMAJCIE MNIE czy oni właśnie stworzyli kolejny serial, żeby wytłumaczyć ludziom tak właściwie do czego służą te monolity? te same monolity które roz****ły historię z książek w drugim sezonie, mieli setkę możliwości na wykorzystnie potencjału tego co się działo przed koniunkcją, a oni dalej o monolitach... - m4rshalowsky215