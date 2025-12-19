To koniec "League of Legends"? Riot ma podjąć szokującą decyzję

League of Legends może stać u progu największej transformacji w swojej piętnastoletniej historii. Jak wynika z raportu Bloomberga, Riot Games pracuje nad ogromnym projektem znanym wewnętrznie jako League Next, który ma całkowicie odświeżyć flagową MOBA studia.

League of Legends - League Next, nowy rozdział dla kultowej MOBA

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Bloomberg, „League Next” ma zadebiutować w 2027 roku i będzie czymś znacznie więcej niż kolejną dużą aktualizacją. Projekt zakłada gruntowną przebudowę oprawy wizualnej, postaci, map, interfejsu oraz ogólnej struktury rozgrywki. Celem Riotu jest uczynienie League of Legends bardziej przystępnym dla nowych graczy, którzy dotychczas mogli odbijać się od wysokiego progu wejścia.