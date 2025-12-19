Zaloguj się lub Zarejestruj

To koniec "League of Legends"? Riot ma podjąć szokującą decyzję

Mikołaj Berlik
2025/12/19 10:30
0
0

Według doniesień kultowa MOBA doczeka się ogromnych zmian.

League of Legends może stać u progu największej transformacji w swojej piętnastoletniej historii. Jak wynika z raportu Bloomberga, Riot Games pracuje nad ogromnym projektem znanym wewnętrznie jako League Next, który ma całkowicie odświeżyć flagową MOBA studia.

League of Legends
League of Legends

League of Legends - League Next, nowy rozdział dla kultowej MOBA

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Bloomberg, „League Next” ma zadebiutować w 2027 roku i będzie czymś znacznie więcej niż kolejną dużą aktualizacją. Projekt zakłada gruntowną przebudowę oprawy wizualnej, postaci, map, interfejsu oraz ogólnej struktury rozgrywki. Celem Riotu jest uczynienie League of Legends bardziej przystępnym dla nowych graczy, którzy dotychczas mogli odbijać się od wysokiego progu wejścia.

GramTV przedstawia:

League of Legends od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych tytułów na świecie, gromadząc około 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i dominując w esporcie. Jednocześnie Riot stopniowo wprowadza zmiany mające przyciągnąć świeżą publiczność — jednym z przykładów jest niedawne dodanie sterowania WASD, co wcześniej było nie do pomyślenia dla tej gry.

Raport Bloomberga zwraca jednak uwagę na mniej optymistyczny trend. Mimo ogromnej bazy graczy, League of Legends notuje spadki aktywności, a pod względem przychodów zostało już wyprzedzone przez VALORANT. „League Next” ma być więc odpowiedzią Riotu na zmieniające się realia rynku i próbą zapewnienia grze długowieczności na kolejne lata.

Źródło:https://insider-gaming.com/league-of-legends-league-next-rebuild/

Tagi:

News
PC
League of Legends
MOBA
Riot Games
fantasy
Bloomberg
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112