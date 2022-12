Wiedźmin: Rodowód krwi z kolejnym zwiastunem. Netflix zaprezentował nową bohaterkę

Wiedźmin: Rodowód krwi rozgrywa się w elfiej Złotej Erze, 1200 lat przed czasami Geralta, Yennefer i Ciri. Serial opowiada historię siedmiu nieznajomych, którzy łączą siły, by walczyć z niepowstrzymanym imperium. Chociaż pochodzą ze zwaśnionych klanów, Éile i Fjall muszą nauczyć się sobie ufać, jeśli mają jakąkolwiek nadzieję na poprowadzenie tej bandy wyrzutków w ich dążeniu do obalenia prześladowców całego kontynentu. Ale kiedy bramy do innych światów zostają otwarte, a żądny władzy mędrzec uwalnia nową broń, Siódemka bohaterów zdaje sobie sprawę, że sami muszą stworzyć potwora, aby pokonać innego…

W obsadzie znajdują się: Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Jacob Collins-Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Zach Wyatt i Minnie Driver.