Scenarzyści serialu Wiedźmin wyśmiewali książki i gry? Showrunnerka twierdzi, że nie

W ostatnim czasie showrunnerka serialowego Wiedźmina od Netflixa, Lauren Schmidt Hissrich, udzieliła wywiadów, w których gasi pożary wywołane przez ostatnie kontrowersje wokół produkcji. Twórczyni poprosiła fanów, aby wrócili na trzeci sezon, by serial mógł być nadal kontynuowany, a teraz odniosła się do relacji jednego z byłych scenarzystów, w których przedstawił, że jego koledzy po fachu nie mieli szacunku do oryginalnych powieści Andrzeja Sapkowskiego i gier od CD Projekt RED.

Lauren Schmidt Hissrich broni scenarzystów Wiedźmina

Scenarzysta pierwszych dwóch sezonów i twórca historii do Wiedźmin: Zmora wilka, Beau DeMayo, ujawnił szokujące dla wielu fanów wiedźmińskiego świata rewelacje, które odbiły się głośnym echem wśród widzów. Na odpowiedź showrunnerki musieliśmy trochę poczekać, ale w serii pytań i odpowiedzi na Instagramie Lauren Schmidt Hissrich powiedziała, że darzy wielkim szacunkiem DeMayo i podobały jej się jego pomysły na opowiadanie historii w Wiedźminie.

Mam wielki szacunek dla Beau i odcinków, które napisał! Epizod ze Strzygą jest jednym z moich ulubionych. Napisał ten, w którym ludzie przybyli do Kaer Morhen i Eskel zginął, co spotkało się z dużym sprzeciwem, ale był odważny w opowiadaniu historii, którą chciał przedstawić. Szanuję to.

Wygląda na to, że kontrowersyjna scena, którą na próżno było szukać w książkach, była pomysłem DeMayo. Lauren Schmidt Hissrich następnie dodała, że scenarzyści nigdy nie mieli lekceważącego podejścia do twórczości Sapkowskiego i CD Projekt RED. Podkreśla, że doniesienia o jakimkolwiek wyśmiewaniu to zwykłe kłamstwa.

Nigdy nie kpiłam z książek. Te książki to całe moje źródło utrzymania. Mam świetne relacje z panem Sapkowskim, a pokoje scenarzystów to święte i bezpieczne przestrzenie wspierających się osób. Nie wierzcie we wszystko, co przeczytacie.

W ostatnich dniach do sprawy odnieśli się również pozostali scenarzyści, którzy także zaprzeczyli wyśmiewaniu materiału źródłowego. Przyznali również, że Lauren Schmidt Hissrich to świetna showrunnerka, z którą bardzo dobrze się pracuje.

tyle się o tym mówi, więc pozwólcie, że dodam coś od siebie: Lauren jest jedną z najlepszych showrunnerek, jakie znam, scenarzyści są jednymi z najbardziej oddanych i wspierających ludzi w historii, sezon 3 ma najlepszy występ Cavilla, a to co przyjdzie później, zadziwi ludzi!

Wczytywanie ramki mediów.

Jeśli chodzi o to pierwsze, [Henry Cavill] współpracował ze scenarzystami na planie tak bardzo, jak tylko mógł, a nawet trochę więcej. Jeśli chodzi o to drugie, to wszystkie kłamstwa pochodzą od byłego scenarzysty serialu.

Wczytywanie ramki mediów.

Wracam, by mówić w imieniu moich przyjaciół, kolegów i siebie. Scenarzyści #Witcher to jedni z najbardziej uroczych, nerdowatych, oddanych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkasz. I czytaliśmy (i ponownie czytaliśmy, i znowu czytaliśmy) książki wystarczająco dużo razy, aby wiedzieć coś o nich.

Wczytywanie ramki mediów.