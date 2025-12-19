Katany będą ostre, czy tępe? Ujawniono los serialu Bitwa samurajów

Netflix oficjalnie rozwiał wątpliwości – japoński serial akcji Bitwa samurajów powróci z drugim sezonem. Decyzja nie jest zaskoczeniem: produkcja okazała się globalnym hitem, trafiając na szczyt listy najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali platformy i przez cztery tygodnie utrzymując pierwsze miejsce w Japonii. Tytuł znalazł się w TOP 10 aż w 88 krajach, a do tego zapisał się w historii jako pierwsza w pełni japońska produkcja nominowana do Critics’ Choice Awards w tej kategorii.

Bitwa samurajów wróci w drugim sezonie

Gwiazda serialu, a zarazem współreżyser i choreograf scen walki, Junichi Okada, zapowiada, że nowe odcinki będą „jeszcze bardziej energetyczne i pełne akcji”. Twórcy nie ukrywają, że skala widowiska ma wzrosnąć, a w kolejnych epizodach możliwe jest mocniejsze zaakcentowanie elementów nadprzyrodzonych, sygnalizowanych już w pierwszym sezonie.