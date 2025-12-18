Gothic: Oficjalna Książka Kucharska za 89,99 zł na Allegro

Na Allegro pojawiła się ciekawa propozycja dla fanów serii od Piranha Bytes. Gothic: Oficjalna Książka Kucharska dostępna jest w cenie 89,99 zł, co czyni ją atrakcyjną opcją prezentową na święta – zwłaszcza dla miłośników kultowego RPG-a.

Gothic: Oficjalna Książka Kucharska – oferta na Allegro

Publikacja autorstwa Toma Grimma to twardooprawny poradnik kulinarny liczący 160 stron, inspirowany uniwersum Gothica. W środku znajduje się ponad 60 przepisów na potrawy nawiązujące do świata gry, a każdemu z nich towarzyszą profesjonalne zdjęcia. Całość została pomyślana jako pełnoprawna książka kucharska, ale jednocześnie ukłon w stronę fanów serii – z klimatem, który spokojnie mógłby trafić na stół Lorda Hagena.