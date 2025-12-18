Zaloguj się lub Zarejestruj

Gothic: Oficjalna Książka Kucharska za 89,99 zł na Allegro

Mikołaj Berlik
2025/12/18 12:30
0
0

Kultowy świat Gothica w wersji kulinarnej.

Na Allegro pojawiła się ciekawa propozycja dla fanów serii od Piranha Bytes. Gothic: Oficjalna Książka Kucharska dostępna jest w cenie 89,99 zł, co czyni ją atrakcyjną opcją prezentową na święta – zwłaszcza dla miłośników kultowego RPG-a.

Gothic: Oficjalna Książka Kucharska
Gothic: Oficjalna Książka Kucharska

Gothic: Oficjalna Książka Kucharska – oferta na Allegro

Publikacja autorstwa Toma Grimma to twardooprawny poradnik kulinarny liczący 160 stron, inspirowany uniwersum Gothica. W środku znajduje się ponad 60 przepisów na potrawy nawiązujące do świata gry, a każdemu z nich towarzyszą profesjonalne zdjęcia. Całość została pomyślana jako pełnoprawna książka kucharska, ale jednocześnie ukłon w stronę fanów serii – z klimatem, który spokojnie mógłby trafić na stół Lorda Hagena.

GramTV przedstawia:

Książkę można zamówić z darmową dostawą kurierem lub do Paczkomatów InPost w ramach Allegro Smart!, a bez subskrypcji koszt wysyłki zaczyna się od 9,99 zł.

Tagi:

promocja
książka
Piranha Bytes
książki
Gothic
Allegro
książka kucharska
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112