Twórczyni serialu Wiedźmin od Netflixa prosi widzów: „wróćcie na trzeci sezon”

Dla nas to też wielka sprawa. I o to chodzi – dużo się mówi i plotkuje, a my w pełni rozumiemy, dlaczego fani tak reagują.

Następnie poprosiła, aby fani wrócili na trzeci sezon Wiedźmina i obejrzeli go, żeby powstały kolejne serie. Powiedziała, że nie chcą na razie komentować żadnych plotek i spekulacji, aby nie odwracać uwagi od zbliżającej się premiery Wiedźmina: Rodowodu krwi.

Powiem tylko: „proszę, wróćcie na trzeci sezon Wiedźmina”, żebyśmy mogli to robić dalej. Oczywiście [odejście Cavilla] to wielkie wydarzenie. Ale czego nie chcę robić, to odwracać uwagi od Rodowodu krwi, Declana de Barry, obsady i ekipy. To ich czas, aby być w centrum uwagi.