Wiedźmin 3 świętuje 10. urodziny. Wyjątkowe życzenia od polskich aktorów głosowych

Aktorzy z polskiej wersji językowej gry dołączają do obchodów 10-lecia Wiedźmina 3.

Dekadę temu na rynku zadebiutował Wiedźmin 3: Dziki Gon. Świętowanie trwa w najlepsze, a CD Projekt RED regularnie dostarcza kolejnych informacji i ciekawostek związanych z obchodami 10-lecia Wiedźmina 3. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja otrzyma w konsolowej wersji obsługę modów.

To jednak nie koniec miłych gestów ze strony twórców. Na oficjalnym kanale The Witcher pojawił się bowiem nowy materiał. Tym razem to aktorzy głosowi złożyli życzenia z okazji 10-lecia gry. Wideo znajduje się na dole wiadomości.