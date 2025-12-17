Kolejna gra za darmo na Steam. Hit RPG w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Lenovo rozpocznie dzisiaj kolejną promocję z rozdawaniem gry za darmo. Po Beat Cop, tym razem przyszedł czas na Moonlighter, słynną grę RPG od studia Digital Sun i wydaną w maju 2018 roku przez 11 bit Studios. Już o godzinie 19:00 czasu polskiego ruszy promocja, w której na stronie Legion Gaming Community będzie można zdobyć grę całkowicie za darmo.
Moonlighter za darmo na Steam od Legion Gaming Community
Strona zaoferuje tylko kilka tysięcy darmowych kluczy, a zgarną je te osoby, które będą pierwsze. Liczy się więc wyłącznie miejsce w kolejce, a po godzinie lub dwóch oczekiwania, szczęśliwy będą mogli odebrać swój klucz do Moonlightera do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać grę za darmo.
Od momentu wydania Moonlighter został zaktualizowany o mnóstwo nowej zawartości – od kosmetycznych zmian, takich jak ulepszenie przypisanych przycisków, poprawki błędów i usprawnienie balansu rozgrywki, po ogromne innowacje, które obiecaliśmy w naszej mapie rozwoju. Obecna wersja Moonlightera zapewnia wyjątkowe doznania i gamę przełomowych usprawnień dla starych i nowych graczy.
Stań do walki z nieprzyjaznymi minibossami, w której będziesz dysponować nowymi broniami, zbroją, pierścieniami i amuletami. Z pomocą dziewięciorga dzielnych towarzyszy przemierzaj pomieszczenia o stu nowych wzorach i odkrywaj kolejne opowieści. Ukończ główną przygodę, aby odblokować tryb Nowa gra+ z dodatkowymi wyzwaniami i opcjami – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Aby odebrać Moonlighter za darmo, gdy tylko promocja ruszy za dwa tygodnie, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.
Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.
