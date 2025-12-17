Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna gra za darmo na Steam. Hit RPG w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Radosław Krajewski
2025/12/17 11:40
0
0

Tylko nieliczni będą mogli skorzystać z oferty.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Lenovo rozpocznie dzisiaj kolejną promocję z rozdawaniem gry za darmo. Po Beat Cop, tym razem przyszedł czas na Moonlighter, słynną grę RPG od studia Digital Sun i wydaną w maju 2018 roku przez 11 bit Studios. Już o godzinie 19:00 czasu polskiego ruszy promocja, w której na stronie Legion Gaming Community będzie można zdobyć grę całkowicie za darmo.

Steam
Steam

Moonlighter za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Strona zaoferuje tylko kilka tysięcy darmowych kluczy, a zgarną je te osoby, które będą pierwsze. Liczy się więc wyłącznie miejsce w kolejce, a po godzinie lub dwóch oczekiwania, szczęśliwy będą mogli odebrać swój klucz do Moonlightera do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać grę za darmo.

Od momentu wydania Moonlighter został zaktualizowany o mnóstwo nowej zawartości – od kosmetycznych zmian, takich jak ulepszenie przypisanych przycisków, poprawki błędów i usprawnienie balansu rozgrywki, po ogromne innowacje, które obiecaliśmy w naszej mapie rozwoju. Obecna wersja Moonlightera zapewnia wyjątkowe doznania i gamę przełomowych usprawnień dla starych i nowych graczy.

Stań do walki z nieprzyjaznymi minibossami, w której będziesz dysponować nowymi broniami, zbroją, pierścieniami i amuletami. Z pomocą dziewięciorga dzielnych towarzyszy przemierzaj pomieszczenia o stu nowych wzorach i odkrywaj kolejne opowieści. Ukończ główną przygodę, aby odblokować tryb Nowa gra+ z dodatkowymi wyzwaniami i opcjami – czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Aby odebrać Moonlighter za darmo, gdy tylko promocja ruszy za dwa tygodnie, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera.

Na końcu pozostaje już tylko sfinalizować transakcję, wcześniej upewniając się, że koszt wynosi zero złotych. Po zakończeniu otrzymamy klucz, który należy wykorzystać na Steam.

Źródło:https://gg.deals/freebie/moonlighter-steam-keys-free-lenovo-gaming/

Tagi:

PC
Steam
RPG
promocja
darmowe gry
oferta
11 bit studios
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Lenovo
promocje
sklep
prezent
okazja
Moonlighter
Digital Sun
gry za darmo
Legion Gaming Community
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112