Kolejna gra za darmo na Steam. Hit RPG w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Tylko nieliczni będą mogli skorzystać z oferty.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Lenovo rozpocznie dzisiaj kolejną promocję z rozdawaniem gry za darmo. Po Beat Cop, tym razem przyszedł czas na Moonlighter, słynną grę RPG od studia Digital Sun i wydaną w maju 2018 roku przez 11 bit Studios. Już o godzinie 19:00 czasu polskiego ruszy promocja, w której na stronie Legion Gaming Community będzie można zdobyć grę całkowicie za darmo.

Moonlighter za darmo na Steam od Legion Gaming Community

Strona zaoferuje tylko kilka tysięcy darmowych kluczy, a zgarną je te osoby, które będą pierwsze. Liczy się więc wyłącznie miejsce w kolejce, a po godzinie lub dwóch oczekiwania, szczęśliwy będą mogli odebrać swój klucz do Moonlightera do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać grę za darmo.