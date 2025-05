10 lat Wiedźmina 3. CD Projekt zdradza, kto najczęściej zabijał graczy

Studio CD Projekt postanowiło uczcić dziesięciolecie swojej kultowej gry, Wiedźmin 3: Dziki Gon, publikując kolejną ciekawostkę związaną z tytułem. Tym razem przedstawiono liczby związane ze śmiercią graczy.

Bycie wiedźminem to niebezpieczny fach. Przekonaliście się o tym na własnej skórze – ginąc ponad 613 milionów razy w trakcie ponad 17 milionów rozgrywek w Wiedźmina 3: Dziki Gon – Edycję Kompletna.

CD Projekt ujawnił również, który konkretny przeciwnik okazał się najgroźniejszym oponentem dla większości graczy.

Dla większości z was śmierć najczęściej przybierała postać jednego Dettlaffa van der Ereteina, który zabijał was średnio 9 razy na jedną rozgrywkę – to bez wątpienia przeciwnik, z którym trzeba się liczyć.