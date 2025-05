Niespodzianka dla fanów Wiedźmina 3. CDP RED wprowadzi oczekiwaną funkcję?

Doniesienie to wywołało poruszenie wśród fanów, ponieważ oficjalna zapowiedź aktualizacji do tej pory się nie pojawiła. Co więcej, niektórzy zauważają, że w raporcie użyto sformułowania „zapowiedziało” w czasie przeszłym, mimo że studio nigdy takiej informacji publicznie nie podało. Może to oznaczać jedno z dwóch: albo CD Projekt przypadkowo ujawnił plany przed czasem, albo aktualizacja została anulowana, ale zapomniano usunąć ją z raportu.

Wątpię, żeby to anulowali, skoro informacja pojawiła się w oficjalnym dokumencie finansowym. Być może opóźnili ogłoszenie, a wzmianka przypadkiem została w raporcie – komentuje jeden z użytkowników Reddita.